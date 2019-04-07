В Югре выберут лучших исполнителей фольклорных произведений

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В век всеобщей глобализации люди все больше забывают о своих корнях. Но чем чаще звучат аутентичные напевы, проводятся национальные праздники и исполняются народные танцы, тем живее память о традициях наших предков, тем крепче духовное единство народа и тем гармоничнее развивается личность современного урбанизированного человека.
Каждого, кто ценит культурное наследие, кто стремится выразить себя в творчестве, кто готов поделиться своим опытом в сохранении и популяризации фольклорных традиций, Окружной Дом народного творчества приглашает к участию в Окружном интернет-конкурсе «Югорская фольклориада».
Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо подготовить видео-ролик с выступлением и отправить его вместе с заявкой в Окружной Дом народного творчества по электронной почте. Прием заявок начнется с сентября 2019 года, так что у претендентов есть время подумать и подготовить творческий номер или программу по следующим номинациям:
Аутентичный песенный фольклор (солисты/ансамбли);
Фольклорный танец (солисты/ансамбли);
Обряды, игры, хороводы;
Просветительские и обучающие фольклорные программы.
Организаторы конкурса - Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».
Получить более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно по телефону 8(3467) 32-48-29 и на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.