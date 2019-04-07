Медиапроект «Были»

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Председатель регионального отделения Русского географического общества в Югре Михаил Савченко 2 июля дал старт медиапроекту «Были» – цикла короткометражных художественных фильмов, повествующих о выдающихся югорчанах.
Продюсер медиапроекта «Были» Дмитрий Сотников рассказал журналистам:
– В 2016 году у нас появилась идея создания фильма о наших знаменитых земляках. Общество как никогда нуждается в примерах для подражания. Мы решили такие примеры найти в истории нашей Югры. Освоение Западной Сибири – это крупнейший в истории трудовой подвиг, который осуществили наши деды, отцы. В какой-то степени мы сами причастны к этому. Мы живём в уникальном регионе, где ещё 60 лет назад не было практически ничего, а сегодня построены города, аэродромы, трубопроводы, месторождения, дороги и создано всё для жизни. Картины расскажут об известных жителях региона, внесших значительный вклад в его становление. Мы долго думали над героями картин и решили первые короткометражные художественные фильмы посвятить первооткрывателю нефти Западной Сибири Фарману Салманову, первому руководителю Остяко-Вогульского национального округа Якову Рознину, самаровскому купцу и меценату Василию Земцову, председателю Ханты-Мансийского окрисполкома Антонине Григорьевой, первооткрывателю Приполярного Урала, геологу Александру Алешкову. Съёмочный процесс у нас будет идти с июля по сентябрь. Все события в фильмах происходят в летний и осенний период. Далее предстоит монтаж. Эти картины мы представим 10 декабря на день рождение округа. Также они будут размещены на сайте регионального отделения Русского географического общества в Югре.
Автор сценария медиапроекта «Были», известный журналист Югры Андрей Рябов отметил:
– Съёмки будут вестись в Ханты-Мансийском районе в посёлках Селиярово, Троица, в историко-культурном центре старый Сургут. Историю, посвящённую геологу Александру Алешкову, планируем снимать в Берёзовском районе. Цикл будет состоять из 5 картин хронометражем 10-12 минут. Наш округ богат на события и лица, поэтому сложно было определить героев. За основу сюжета берётся реальная история из жизни, которая реконструируется в игровых сценах с использованием архивных фото- и видеоматериалов, документов из государственного архива и личных коллекций. Для исполнения игровых сцен будут задействованы актёры. Сценарии фильмов размещены на сайте «Остяко-Вогульск.рф».
Известно, что медиапроект «Были» реализуется при поддержке правительства автономного округа. В 2019 году этот проект стал победителем первого конкурса на предоставление грантов Губернатора Югры.
Ульяна Данило