Медиапроект «Были»

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Медиапроект «Были»
Фото Ульяны ДанилоФото Ульяны Данило
Фото Ульяны Данило

Председатель регионального отделения Русского географического общества в Югре Михаил Савченко 2 июля дал старт медиапроекту «Были» – цикла короткометражных художественных фильмов, повествующих о выдающихся югорчанах.

Продюсер медиапроекта «Были» Дмитрий Сотников рассказал журналистам:

–  В 2016 году у нас появилась идея создания фильма о наших знаменитых земляках. Общество как никогда нуждается в примерах для подражания. Мы решили такие примеры найти в истории нашей Югры. Освоение Западной Сибири – это крупнейший в истории трудовой подвиг, который осуществили наши деды, отцы. В какой-то степени мы сами причастны к этому. Мы живём в уникальном регионе, где ещё 60 лет назад не было практически ничего, а сегодня построены города, аэродромы, трубопроводы, месторождения, дороги и создано всё для жизни. Картины расскажут об известных жителях региона, внесших значительный вклад в его становление. Мы долго думали над героями картин и решили первые короткометражные художественные фильмы посвятить первооткрывателю нефти Западной Сибири Фарману Салманову, первому руководителю Остяко-Вогульского национального округа Якову Рознину, самаровскому купцу и меценату Василию Земцову, председателю Ханты-Мансийского окрисполкома Антонине Григорьевой, первооткрывателю Приполярного Урала, геологу Александру Алешкову. Съёмочный процесс у нас будет идти с июля по сентябрь. Все события в фильмах происходят в летний и осенний период. Далее предстоит монтаж. Эти картины мы представим 10 декабря на день рождение округа. Также они будут размещены на сайте регионального отделения Русского географического общества в Югре.   

Автор сценария медиапроекта «Были», известный журналист Югры Андрей Рябов отметил:

Съёмки будут вестись в Ханты-Мансийском районе в посёлках Селиярово, Троица, в историко-культурном центре старый Сургут. Историю, посвящённую геологу Александру Алешкову, планируем снимать в Берёзовском районе. Цикл будет состоять из 5 картин хронометражем 10-12 минут. Наш округ богат на события и лица, поэтому сложно было определить героев. За основу сюжета берётся реальная история из жизни, которая реконструируется в игровых сценах с использованием архивных фото- и видеоматериалов, документов из государственного архива и личных коллекций. Для исполнения игровых сцен будут задействованы актёры. Сценарии фильмов размещены на сайте «Остяко-Вогульск.рф». 

Известно, что медиапроект «Были» реализуется при поддержке правительства автономного округа. В 2019 году этот проект стал победителем первого конкурса на предоставление грантов Губернатора Югры.  

Ульяна Данило

Фото Ульяны ДанилоФото Ульяны Данило
Фото Ульяны Данило
Фото Ульяны ДанилоФото Ульяны Данило
Фото Ульяны Данило
Чт, 07/04/2019 - 12:34

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