Юных художников из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра пригласили к участию во всероссийском конкурсе детских комиксов

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Юных художников из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра пригласили к участию во всероссийском конкурсе детских комиксов

Всероссийский конкурс детских комиксов подготовили Музей Победы и благотворительный фонд «Спешите делать добро!» в партнерстве с Почтой России. На конкурс «#ЛетоТвоихПобед» принимаются работы, рассказывающие о достижениях, которых ребята планируют добиться летом или о том, чего они уже достигли. Серия коротких рисунков должна рассказывать о мечте героя и о том, что он собирается делать, чтобы ее реализовать.

 

Организаторы предложили юным художникам создать комикс не только о своих спортивных и творческих победах, участии в необычных проектах, но и, например, о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту, побороли свои страхи или, может быть, воспитали в себе какую-то черту характера.

 

К участию в конкурсе приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки будут оцениваться в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Организаторы принимают работы до 5 августа 2019 года. Участникам необходимо заполнить форму заявки по ссылке https://forms.gle/eAh38cyy3ZMokxoG7.

 

В каждой категории компетентное жюри во главе с президентом фонда «Спешите делать добро!» Оксаной Федоровой выберет трех победителей. Их имена станут известны 16 августа 2019 года. Торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы 17 августа 2019 года.

 

Музей Победы опубликует лучшие работы на официальном сайте и в своих группах в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат дипломы лауреатов конкурса. Среди призов - билеты в детский городской клуб «Лето Побед», а также подарки от фонда «Спешите делать добро!». Кроме того, рисунки шести победителей будут использованы для создания лимитированной серии открыток, которую выпустит "Почта России" совместно с Музеем Победы.

 

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы в разделе «Проекты».

Пт, 07/05/2019 - 09:23

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