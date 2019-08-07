На вопросы югорчан о переселении из ветхого и аварийного жилья ответят в прямом эфире

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Онлайн-конференция, посвященная вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, состоится 9 июля в 15:00.
Участие в ней примут губернатор Югры Наталья Комарова, представители органов власти окружного и муниципального уровней, профильных департаментов. Прямая трансляция будет вестись в группе «Правительство Югры» в социальной сети «ВКонтакте», на сайте окружной телерадиокомпании «Югра».
Вопросы от жителей региона принимаются до эфира в этой же группе, а также на странице главы региона в Инстаграм, а непосредственно во время онлайн-конференции югорчане смогут направить вопросы и обращения в мессенджеры «WhatsApp» и «Viber» по номеру телефона: +7-952-692-63-76.
«Задача – определиться с ответами на все вопросы, с ответственностью каждого из нас в создании нормальных условий жизни для людей», – написала на своей странице в Инстаграм Наталья Комарова. Глава региона подчеркнула, что проведение онлайн-конференция – это ответ на вопросы, поступающие губернатору в Инстаграм.
В прямом эфире югорчане смогут получить информацию о порядке признания жилья непригодным, многоквартирного дома – аварийным и подлежащим сносу, ответы на вопросы обеспечения жилищных прав югорчан при сносе и выселении из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Кроме того, в ходе мероприятия жителям автономного округа расскажут о планах регионального правительства по снижению непригодного аварийного жилья до 2024 года.