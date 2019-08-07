На вопросы югорчан о переселении из ветхого и аварийного жилья ответят в прямом эфире

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На вопросы югорчан о переселении из ветхого и аварийного жилья ответят в прямом эфире
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:

Онлайн-конференция, посвященная вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, состоится 9 июля в 15:00.

Участие в ней примут губернатор Югры Наталья Комарова, представители органов власти окружного и муниципального уровней, профильных департаментов. Прямая трансляция будет вестись в группе «Правительство Югры» в социальной сети «ВКонтакте», на сайте окружной телерадиокомпании «Югра».

Вопросы от жителей региона принимаются до эфира в этой же группе, а также на странице главы региона в Инстаграм, а непосредственно во время онлайн-конференции югорчане смогут направить вопросы и обращения в мессенджеры «WhatsApp» и «Viber» по номеру телефона: +7-952-692-63-76.

«Задача – определиться с ответами на все вопросы, с ответственностью каждого из нас в создании нормальных условий жизни для людей», – написала на своей странице в Инстаграм Наталья Комарова. Глава региона подчеркнула, что проведение онлайн-конференция – это ответ на вопросы, поступающие губернатору в Инстаграм.

В прямом эфире югорчане смогут получить информацию о порядке признания жилья непригодным, многоквартирного дома – аварийным и подлежащим сносу, ответы на вопросы обеспечения жилищных прав югорчан при сносе и выселении из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Кроме того, в ходе мероприятия жителям автономного округа расскажут о планах регионального правительства по снижению непригодного аварийного жилья до 2024 года.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пнд, 07/08/2019 - 10:23

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