На выборах в депутаты Думы автономного округа в окружную избирательную комиссию поступили документы от второго кандидата

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Рабочая группа по приему и проверке документов территориальной избирательной комиссии г. Когалыма, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии Когалымского одномандатного избирательного округа № 15 приняла к рассмотрению документы для выдвижения от кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Документы представил Ковальский Андрей Петрович. Он был выдвинут «Ханты-Мансийским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Руководитель Рабочей группы, председатель ТИК г. Когалыма Еремина Н.А. выдала кандидату письменное подтверждение о получении документов.
Напоминаем, что дополнительные выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября. Период выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах завершится в 18 часов 00 минут 24 июля 2019 года.
Приемная Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры