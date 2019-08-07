Отдельные категории югорских семей с детьми получат единовременную помощь на улучшение жилищных условий

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В целях реализации национального проекта «Демография» правительство Югры приняло решение о предоставлении в 2019 году единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту.
Об этом стало известно сегодня, 5 июля, по итогам очередного заседания.
По словам первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина, данная мера социальной поддержки направлена на обеспечение прав отдельных категорий семей с детьми. Она будет способствовать повышению рождаемости, укреплению статуса семьи.
«В числе получателей выплаты – отдельные категории многодетных семей, а также югорчане из числа коренных малочисленных народов», – подчеркнул он.
Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке до 30 ноября 2019 года на основании сведений департаментов строительства и социального развития. Прогнозная численность получателей составляет 219 семей. На эти цели предусмотрено более 488 миллионов рублей.
«Принятие этих мер позволит дополнить федеральные меры поддержки в данном направлении, улучшить качество жизни югорчан тех категорий, на которые распространяется действие данного распоряжения», – прокомментировала директор департамента социального развития региона Светлана Давиденко.
Мнение общественности на этот счет высказал вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по Уральскому федеральному округу, член общественной организации «Спасение Югры» Александр Новьюхов.
«Это очень важное решение, поскольку коренные малочисленные народы Севера являются одной из самых уязвимых категорий граждан. Здесь важно, что данная мера позволит улучшить благосостояние, уменьшить затраты семейного бюджета у коренных народов, в первую очередь тех семей, которые уже совершили сделку, имеют кредитные обязательства», – отметил он.