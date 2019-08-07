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В свет вышла новая книга «Доктора земли обетованной», автором-составителем является Леонид Струсь.
Леонид Струсь – летописец истории окружного здравоохранения, член Российского общества историков медицины.
В книге автор пишет об истории медицины Югры, в ней опубликованы материалы собранные им за три последних десятилетия. Это воспоминания медицинских работников, героев ушедшей эпохи, непосредственных участников исторических событий становления и развития здравоохранения Югры в XX веке и в начале XXI века, которые раскрывают для современного медицинского сообщества всю глубину огромного труда людей в белых халатах.
Героями издания стали легендарные личности обско-угорских народов: первая врач из народа ханты Елена Михайловна Сагандукова, врач Ханты-Мансийской районной больницы по национальности манси, депутат Верховного Совета СССР IX созыва 1974-1978 гг. Маина Тимофеевна Киселёва; Екатерина Ивановна Мухина – представительница сургутских ханты, работала врачом Сургутской центральной районной больницы, была депутатом Верховного Совета СССР X созыва 1979-1983 гг.; Людмила Дмитриевна Овсянникова родилась в семье охотника манси, в разные годы работала врачом- терапевтом, врачом-инфекционистом в Ханты-Мансийской районной больнице, была депутатом Верховного Совета СССР XI созыва в 1984 году.
Прочитав это творение вы узнаете и о многих других не менее интересных людях югорского края.
Книга издана при финансовой поддержке Окружной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ ХМАО-Югры, за что автор книги Леонид Струсь сердечно благодарит членов Профсоюза и лично председателя Оксану Геннадьевну Меньшикову.
Мы искренне поздравляем друга нашей объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Леонида Филипповича Струся с выходом в свет его очередного труда об истории здравоохранения автономного округа. Леонид Филиппович, низкий Вам поклон за ваш самоотверженный труд, и живое соприкосновение с участниками становления медицины минувших лет!
Ульяна Данило