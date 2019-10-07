На Пикнике жители Ханты-Мансийска смогут проверить свое здоровье

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13 июля на Иртышской набережной врачи и волонтеры-медики ждут югорчан на площадке здоровья.
Гости Пикника смогут измерить артериальное давление, анонимно и безболезненно сдать тест на ВИЧ, получить консультацию психолога и рекомендации по здоровому образу жизни.
В 12:00 волонтер-медик – сертифицированный тренер студии "Keep Fit" проведет оздоровительную гимнастику для суставов Всероссийской программы "Здоровье суставов в надёжных руках". Это усовершенствованная тренировка, в которой правильно и логично подобраны упражнения на улучшение мобильности каждого отдела позвоночника, проработку всех суставов, растяжку мышц и связок, снятие компрессионных нагрузок и расслабление спазмированных мышц. Тренировка предназначена для профилактики и коррекции болей в спине и суставах.
Психологи Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы приглашают детей и родители на мастер-класс по арт-терапии и маскотерапии. Для психологов и медицинских психологов мастер-класс по ландшафтной, ресурсной арт-терапии проведет главный внештатный медицинский психолог Депздрава Югры Елена Белозерцева. На мастер-класс для специалистов можно записаться по телефону +7 (922) 673-31-74, количество мест ограничено.
Центр СПИД развернет интерактивную площадку, где можно будет не только узнать свой ВИЧ-статус, но и ответить на вопросы викторины, поиграть в игры и получить консультацию специалистов.
Центр медицинской профилактики подготовил для детей большую раскраску, для родителей полезную информацию о здоровом питании, здоровье детей и взрослых. Все обследования будут проходить в мобильном экстренном медицинском модуле, который развернет Центр медицины катастроф.
На «Пикнике ХМ» будет работать 12 площадок: детская, образовательная, туристическая, аллея мастеров, зона питания, сцена, спортивная, Югра-Онлайн, аллея красоты и здоровья, территория безопасности, патриотическая и фестиваль уличного искусства STENOFRAFFIA. Участниками пикника становятся тысячи жителей не только Ханты-Мансийска: его гостями становятся люди со всей Югры и других регионов. Вход и участие во всех активностях и площадках бесплатны. Исключение составляют лишь зоны питания и некоторые мастер-классы.
«ПикникХМ» – это общественное мероприятие, подарок жителям от жителей. Организаторы хотят показать, что любой человек может сделать место, где он живёт лучше. «ПикникХМ» - меняй настроение своего города! С 2016 года поддержка проекта осуществляется компанией «Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Кроме того, большую помощь оказывает администрация Ханты-Мансийска.