Обследование на ВИЧ. Кому и когда следует проходить тестирование?

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Обычно тест на ВИЧ является строго добровольной процедурой. Однако существуют обстоятельства, когда обследоваться на ВИЧ-инфекцию просто необходимо.
В глазах общества обследование на ВИЧ до сих пор выглядит необычно и даже странно. Возможно, ваши знакомые и родные, узнав о ваших планах пройти тестирование, заподозрят вас в «плохом» поведении. А зря. Потому что обследование на ВИЧ – это, прежде всего, признак заботы о своём здоровье.
Обследование по желанию
Тестирование на ВИЧ в большинстве случаев носит добровольный характер. Бывают случаи, когда обследование на ВИЧ является обязательным.
Половая активность
Обследоваться на ВИЧ следует каждому, кто начинает вести половую жизнь. Оптимально выяснить ВИЧ-статус партнёра ещё до вступления с ним в интимные отношения. Если это не удалось сделать, то обследоваться на ВИЧ-инфекцию нужно через 3 месяца после начала половой жизни. То же самое касается и ситуации смены полового партнёра. Если на протяжении долгого времени половой партнёр всегда постоянный, то необходимости в периодическом обследовании на ВИЧ нет.
Обследование после опасных ситуаций
В ситуации случайного полового контакта с партнёром, ВИЧ-статус которого неизвестен, информативное определение антител к ВИЧ в крови возможно только через три месяца. Первые три месяца после инфицирования ВИЧ длится период «окна», когда антитела к вирусу только начинают вырабатываться и их уровень – ниже порогового значения, определяемого тест-системами.
Аналогичная ситуация – при подозрении заражения через кровь, например, при употреблении инъекционных наркотиков нестерильным шприцем. После опасных, с точки зрения заражения ВИЧ, ситуаций при отрицательных результатах первого обследования повторные анализы желательно сдавать каждые три месяца в течение года.
Если есть признаки болезни
Иногда анализ крови на ВИЧ необходим по клиническим признакам – например, если у человека имеется выраженный иммунодефицит или есть клинические признаки, позволяющие заподозрить ВИЧ-инфекцию или СПИД. Рекомендовано обследование также при выявлении заболеваний, передающихся половым путём, гепатита В или С, туберкулёза.
Представители некоторых профессий
Представителям ряда профессий, которые при работе непосредственно контактируют с кровью и биологическими жидкостями – врачам, лаборантам, медицинским сёстрам – анализ крови на ВИЧ-инфекцию следует делать ежегодно. Кроме того, обследоваться нужно медицинским работникам СПИД-центров, которые постоянно контактируют с ВИЧ-позитивными.
Контакты с ВИЧ-положительными
Особенно важно тестирование для лиц, контактирующих с ВИЧ-инфицированными, в том числе в быту. Людям, имеющим регулярные половые контакты с ВИЧ-инфицированным, нужно обследоваться каждые три месяца, даже при условии постоянного использования презерватива.
После переливания крови и трансплантации
Пациентам, которым переливались компоненты крови (особенно это касается эритроцитарной массы), через три месяца желательно сделать исследование на ВИЧ. То же самое касается тех, кому были пересажены донорские органы и ткани.
Обследование беременных
Обследоваться на ВИЧ также нужно беременным женщинам на ранних сроках – при обращении в женскую консультацию. При отрицательном результате тестирование повторяют в третьем триместре беременности, чтобы исключить период «окна».
Обследование детей, рождённых от ВИЧ-позитивных женщин
Что касается детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных женщин, в течение первых 12-18 месяцев анализ крови на антитела к ВИЧ проводить нецелесообразно. Дело в том, что при беременности материнские антитела к ВИЧ переносятся с кровью к плоду и сохраняются у ребёнка в крови до 18-ти месяцев даже при отсутствии ВИЧ-инфекции. Таким образом, новорожденным или выполняют ПЦР-диагностику ВИЧ, или после 18-ти месяцев – анализ на антитела к ВИЧ.
Обследование представителей групп риска по заражению ВИЧ
Людям из групп риска по заражению ВИЧ – гомосексуалам и коммерческим секс-работникам – следует тестироваться на ВИЧ каждые три месяца, независимо от того, пользуются ли они презервативом при половых контактах. Употребляющим наркотики также нужно обследоваться регулярно, раз в три месяца, в том числе и тем, кто употребляет неинъекционные формы наркотиков.
Повторное обследование
Повторные и дальнейшие тесты на ВИЧ-инфекцию определяются специалистом на основании результатов первоначального обследования, клинических данных и в зависимости от ситуации.
http://o-spide.ru/about/obsledovanie-na-vic-komu-i-kogda-sleduet-prohodi...