Проект «Золотые имена многонациональной Югры» расскажет о лучших людях региона

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Югорчан приглашают стать участниками проекта «Золотые имена многонациональной Югры». Он реализуется региональным отделением Ассамблеи народов России при поддержке регионального департамента культуры и окружного дома народного творчества.
Проект направлен на выявление и поддержку выдающихся югорчан, представляющих разные профессии и национальности и внесших значительный вклад в развитие Югры.
«В каждом муниципалитете есть представители разных национальностей и профессий, чьи заслуги в различных сферах деятельности широко известны в конкретном муниципалитете. Объединить людей в одном окружном проекте, представить им возможность в живом диалоге передать свой опыт, рассказать об их достижениях – одна из главных идей проекта», – отмечают организаторы.
Проект проводится в два этапа в рамках подготовки и проведения всероссийского форума национального единства. Первый этап, отборочный, уже начался и продлится до 20 сентября. В его рамках в муниципалитетах будут определены кандидатуры на участие в следующем этапе.
Второй этап пройдет в столице Югры, где победители из муниципальных образований станут участниками и героями праздничного вечера-чествования на всероссийском форуме национального единства, который пройдет с 8 по 10 октября в Ханты-Мансийске.
Более подробную информацию о проекте «Золотые имена многонациональной Югры» можно получить по телефонам: 8 (3467) 33-53-94, 33-53-95, а также на странице Ассамблеи народов России в социальной сети «ВКонтакте».