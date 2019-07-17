Лесопожарная обстановка на 17 июля 2019 года

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры за сутки зарегистрировано 4 природных пожара, на площади 36,00 га, действует 2 природных пожара, на площади 8,80 га, из них локализовано 0 природных пожаров, на площади 0,00 га, ликвидировано 2 природных пожара, на площади 27,20 га.
Всего с начала пожароопасного периода 2019 года на территории округа зарегистрировано 83 природных пожара, на площади 1612,61 га.
За аналогичный период 2018 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры зарегистрировано 77 природных пожаров, на площади 2436,72 га.
Тӑм ванӑн Ёмвошн мўв-авӑт ӆавӑӆман тӑйты департамент хуща кәща ӆӑӊкӑр хәя рәпитты Егор Збродов па Природнадзор Югры тӑхийн кәща кана вәӆты ики Александр Бирюков айкеӆ хӑншты ёх пиӆа вәйтантыйӆсӑӊӑн. Ӆын тәрум тўтӑт оӆӑӊӑн ай павӑтсӑӊӑн.
Мир ӑкмум хотн Е. Збродов лупӑс:
– Ӆўӊ оӆӊитум вўш эвӑӆт Ёмвош округ ӆуваттыйн 71 вәнт тўт вәс. Иса и щурӑс няӆсот гектар арат мўв тўтн ёсса. Мєт вән кӑт тўт Советской па Самаровской вәнтӑтн питыйӆсӑт. Щи тӑхет хӑннєхә вєрум вєрн нух вўщємӑсӑт, ёхмӑт, вәнтӑт ӆавӑӆман тӑйты хуятӑтн имухты лӑп хәрӑтсайт. Ин тӑм вўш тыӆӑщ 11-мит хӑтӑӆн Югра мўв ӆуваттыйн тәрум тўт ӑнтәм.
А. Бирюков айкеӆ хӑншты ёха нёхмӑс:
– Ёхмӑт, ӆорӑт вантман па вәньӆьман тӑйты тӑхийн рәпитты хуятӑт ванкўтӆы мир пиӆа вәйтантыйӆӆӑт па путӑртӆӑт, муй иты ӆўӊӑн тәса вәнт шушийн вәӆты мосӆ. Вўш тыӆӑщн 200 муӆтас пўш вантсэв, муй иты мўв-авӑт тәрум тўт эвӑӆт ӆавӑӆман тӑйӆа. Иса 512 пўш вәнтӑт нух валємӑты яӊхсўв. Карты ӛш хўват 25 щурӑс 144 километра арат мўв нух вантсўв. Щӑӆта вет щурас муӆтас арсыр ӛшӑт, карты пунӑт мӑнты тӑхи хонӑӊӑн вәӆты ёхмӑт, вәймӑт нух валємӑсӆўв. Щи тумпи вәнтӑт, ӆорӑт вантман па вәньӆьман тӑйты тӑхийн рәпитты ёх вошӑтн вәӆты мир пиӆа вәйтантыйӆӆӑт. Вантэ, Югра мўвн 57 вош па кәрт тәрум тўт питы хурасуп мўвӑтн вәӆӆӑт. Щи тӑхет мсыева нух вантсайт па уша йис, щӑта 14 ювра вєр нух ӆэщӑтса.
Вәйман тӑйе
Нӑӊ вәнтӑн тәрум тўт шуваӆӑсӑн ки, мосӆ имухты ёхмӑт ӆавӑӆман тӑйты тӑхия ай павӑтты тӑм карты пун хўват: 8 800 100 94 00, 8 3467 33 15 46.
Йиӆуп айкеӆ вўш тыӆӑщ 17-мит хӑтӑӆн юхтӑс. Сәрханӆ па Ёмвош районӊӑнӑн тәрум тўт питӑс. Щӑта ин 9-кєм арат гектар мўв ёсӆа. Тӑм ӆўӊев мӑр Югра мўв ӆуваттыйн иса 83 арат тәрум тўт вәс. Нәмман тӑяӆӑн вәнт мўвн щєранка, тўтӑӊ хоӊхса, нєпек па па утӑт вўщкӑты ӑн рӑхӆ. Вантэ, щитӑт ӆыв рута нух вущємӑты пакӆӑт. Арӆ пєлӑк тўт хӑннєхә эвӑӆт питӆ. Ёхмӑтн, вәнтӑтн ӆєвӑса ратхӑр вєрты ӑн рӑхӆ.
Ульяна Данило