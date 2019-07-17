Врач-эндокринолог ответит на вопросы югорчан в группе «Послушайте, доктор.ХМАО-Югра»

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Прямой эфир «Спросите у врача» пройдет в пятницу 19 июля в 15:00.
Жители Ханты-Мансийского автономного округа, подписчики группы «Послушайте, доктор.ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте» смогут задать вопрос главному внештатному специалисту эндокринологу Департамента здравоохранения Югры, врачу Сургутской окружной клинической больницы Ирине Добрыниной.
Эндокринолог диагностирует, лечит, а также занимается профилактикой заболеваний щитовидной железы. Это незаменимый специалист при решении проблем в случае изменения гормонального фона. Посещая консультации данного узкого специалиста можно выявить какое либо отклонение в здоровье на ранней стадии и быстро его вылечить.
Ирина Юрьевна расскажет о факторах риска заболеваний эндокринной системы человека, профилактике сахарного диабета, заболеваниях щитовидной железы, об осложнениях эндокринных заболеваний.
Вопросы можно задавать уже сейчас под постом-анонсом размещенном в группе в социальной сети «ВКонтакте». https://vk.com/doctor_hmao?w=wall-146735337_23130