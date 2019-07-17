Врач-эндокринолог ответит на вопросы югорчан в группе «Послушайте, доктор.ХМАО-Югра»

  • Русский
Врач-эндокринолог ответит на вопросы югорчан в группе «Послушайте, доктор.ХМАО-Югра»

Прямой эфир «Спросите у врача»  пройдет в пятницу 19 июля в 15:00.

 

Жители Ханты-Мансийского автономного округа, подписчики группы «Послушайте, доктор.ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте» смогут задать вопрос главному внештатному специалисту эндокринологу Департамента здравоохранения Югры, врачу Сургутской окружной клинической больницы Ирине Добрыниной.

 

Эндокринолог диагностирует, лечит, а также занимается профилактикой заболеваний щитовидной железы. Это незаменимый специалист при решении проблем в случае изменения гормонального фона. Посещая консультации данного узкого специалиста можно выявить какое либо отклонение в здоровье на ранней стадии и быстро его вылечить.

 

Ирина Юрьевна расскажет о факторах риска заболеваний эндокринной системы человека, профилактике сахарного диабета, заболеваниях щитовидной железы, об осложнениях эндокринных заболеваний. 

Вопросы можно задавать уже сейчас под постом-анонсом размещенном в группе в социальной сети «ВКонтакте». https://vk.com/doctor_hmao?w=wall-146735337_23130

Ср, 07/17/2019 - 14:06

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

ХӐНТЫ ЯСӐҢ

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Рагимова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

ЛӮИМ СРИПОС

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В. В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство
ХМАО-Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры