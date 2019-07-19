12 комплектов медалей разыграли на Всероссийской спартакиаде инвалидов в категориях плавание ЛИН и спорт глухих

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15 июля во Дворце водных видов спорта состоялась церемония награждения победителей и призеров первого дня соревнований. Вера Пронина поздравила ребят с победой и вручила им медали.
Ребята в категориях ЛИН и спорт глухих получили заслуженные награды. Начальник Управления по физической культуре и спорту Вера Пронина вручила ребятам медали, грамоты и пожелала успехов в спорте будущим чемпионам.
- Мы заранее знали своих соперников, поэтому результат не стал неожиданностью. Родион уже выступал на Первенстве России, где занимал призовые места. Сегодня нас ожидает еще один успешный старт. На данный момент Республика Марий Эл для нас главный и серьезный конкурент, - рассказала Татьяна Бердник, мама и тренер Родиона Бердника, завоевавшего 2 золотых и 1 серебряную медали в категории плавание ЛИН на III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов.
15 комплектов медалей вручили пловцам Всероссийской Спартакиады инвалидов
18 июля во Дворце водных видов спорта состоялась церемония награждения победителей и призеров по плаванию четвертого соревновательного дня Всероссийской Спартакиады инвалидов. 15 комплектов медалей вручили ребятам.
Утренняя церемония награждения началась с построения лучших пловцов в своих категориях. 44 медали III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов вручили юношам и девушкам ПОДА и спорт слепых по итогам четвертого соревновательного дня.
18 июля состоялась церемония награждения победителей и призеров четвертого соревновательного дня III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов.
Пловцы в категории спорт глухих получили заслуженные награды. Для некоторых спортсменов это уже не первые медали на Спартакиаде инвалидов.
Во Дворце водных видов спорта заместитель Министра молодежной политики, спорта и туризма Ирина Камаева поздравила ребят с большими победами на Спартакиаде. На церемонии награждения вручили пять комплектов медалей. Для некоторых спортсменов эти награды стали не первыми.
- Я занимаюсь плаванием уже семь лет. Выступал на Чемпионате России, выполнил норматив мастера спорта, поэтому победы на Спартакиаде не стали неожиданностью. Плавание это не просто вид спорта или хобби, а часть меня. Сейчас моя цель – новые спортивные рекорды и победы на всероссийском уровне, - объясняет Степан Скосырский, обладатель четырех золотых и одной серебряной медали III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов, пловец из Томской области.
Через считанные минуты после интервью Степан завоевал еще одну золотую медаль.
Победителями и призерами четвертого соревновательного дня по плаванию в категории спорт глухих стали:
Юноши 100 метров (вольный) – 1.Степан Скосырский (Томская область), 2. Максим Ураев (Тульская область), 3.Михаил Шмелев (Москва).
Девушки 100 метров (вольный) – 1.Полина Земскова (Красноярский край), 2.Алена Тверитина (Саратовская область), 3.Дарья Штейникова (ХМАО).
Юноши 200 метров (брасс) – 1.Азат Гафаров (Республика Татарстан), 2.Михаил Шмелев (Москва), 3.Даниил Лепешкин (Москва).
Девушки 200 метров (брасс) – 1.Ирина Тюпина (Тульская область), 2.Полина Желонкина (Республика Марий Эл), 3.Екатерина Бурова (Челябинская область).
Смешанный, 4х100 метров (комплекс) – 1.Москва, 2.Тульская область, 3.Ростовская область.