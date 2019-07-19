Каково быть волонтером Спартакиады инвалидов, и слова благодарности от представителей ХМАО- Югры

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В импровизированный корпункт «Марийской правды» в пресс-центре Спартакиады на стадионе «Дружба» делегация ХМАО Югры принесла письмо со словами благодарности организаторам и волонтерам соревнований.
- Уважаемые организаторы III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов Республики Марий Эл. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа Югры выражает благодарность за такое масштабное соревнование среди инвалидов, за внимание, оказанное спортсменам. Огромное спасибо хочется сказать волонтерам, как они хорошо и добродушно нас везде встречают! На всех спортивных площадках, в гостинице, в столовой, на автобусных остановках. Всегда нам помогают и поддерживают, везде нас сопровождают. Стараются сделать так, чтобы всем было хорошо и комфортно. Спартакиада на высшем уровне! Благодарим всех, кто к ней причастен, за заботу, доброту и искренность!
Спартакиада инвалидов подходит к завершению, уже завтра нас ждет ее официальное закрытие, и корреспонденты «Марийской Правды» решили спросить волонтеров об их впечатлениях от фестиваля спорта.
-В крупных спортивных мероприятиях я еще не принимала участие, но за спиной у меня большой волонтерский опыт. Изначально показалось, что будет сложно, потому что спортсменам нужно было время, для того, чтобы открыться нам, но они оказались очень светлыми и позитивными ребятами. Мне действительно очень нравится работать здесь. Иной бы испугался того, что эти дети все-таки не такие как мы, но разница совершенно не ощущается, порой мне кажется, что они лучше и позитивнее нас. Я атташе Псковской и Тульской делегации, из-за этого самой большой трудностью, с которой я столкнулась за период Спартакиады, стала нехватка времени, порой мы не успевали даже поесть, но в работе с гостями это все как-то забывается и отходит на второй план. Конечно, грустно, что Спартакиада заканчивается, и я не знаю, сведет ли нас судьба еще раз, поэтому я буду скучать по ребятам, они все очень хорошие, - рассказала Ксения Зуева.
- Спартакиада инвалидов - не первый мой опыт волонтерства, в основном я этим занимаюсь по направлениям от моего вуза, если в МарГУ просят куда-то сходить в качестве волонтера, наблюдателем на ОГЭ или на какое-нибудь другое мероприятие, я сразу за это берусь. Но на таком большом событии я еще ни разу не была,- делится спортивный волонтер, Марина Гаврилова. - Здесь шикарно! Все участники такие классные! Я особо ни с кем не знакомилась из спортсменов, но это не мешает нам общаться друг с другом. Мне нравится, что им не важно, знакомы вы или нет, они все равно вам улыбнутся, дадут пять и скажут парочку добрых слов, как давним друзьям. С одной стороны, мне очень грустно, что Спартакиада подходит к концу, не хочется прощаться с этими ребятами. С другой стороны, я, наконец- то высплюсь, - смеется Марина.
Фото Полины Юшкенайте.