Служба судебных приставов Югры подвела итоги первого полугодия 2019 года

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На площадке РИЦ «Югра» обсудили работу службы судебных приставов в нашем округе.
Руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Югре Елена Лованда подвела итоги первой половины 2019 года, предоставив цифры и факты деятельности приставов.
По её словам, на протяжении длительного времени количество исполнительных производств увеличивается. С первого полугодия 2019 года их поступило 458 тысяч. А в целом, с учётом остатка перешедшего с прошлого года, составило 915 тысяч документов.
В структуре преобладает, в основном, административные штрафы ГИБДД, их почти 40%. «Пока наша безопасность будет формироваться за счёт камер дорожного наблюдения, количество штрафов будет увеличиваться. Но здесь вина самих участников дорожного движения» - отметила Елена Лованда
Также увеличилось количество исполнительных документов по кредитным взысканиям, которые граждане по каким-то причинам не в состоянии были вернуть во время. Особенно печально, когда под исполнительное производство попадает ипотека. Есть случаи, когда приобретённое жилье в ипотеку реализуется, и деньги возвращаются банку.
Положительный момент - несколько снизилось взыскание коммунальных услуг. Но общее количество на их исполнение увеличилось. У злостных неплательщиков коммунальных услуг идёт удержание с заработной платы.
Елена Лаванда отметила, что среди всех исполнительных производств самая волнительная категория, это алименты.
Так как сегодня свободная трудозанятость, по этой причине обязанность по уплате алиментов перестаёт корреспондироваться. В первом полугодии 2019 года поступило 7 тысяч 485 исполнительных документов. А в целом по округу их уже почти 26 тысяч. За это полугодие уже возбуждено 197 уголовных дел за неуплату алиментов.
Очень сложно взыскать алименты, если гражданин нигде официально не трудоустроен. Поэтому действуют ограничения на право выезда за пределы Российской Федерации, это самая эффективная мера воздействия. На сегодняшний день выезд ограничен 26 тысячам 718 югорчанам. Существует экстренное снятие ограничения выезда, когда люди полностью оплачивают задолженность через кабинет «Госуслуги» буквально в зданиях аэропорта.
Руководитель судебных приставов Югры также отметила, что с каждым годом увеличиваются неимущественные требования. То есть вселение-выселение, сносы, обязательства освободить, предоставить, вернуть, порядок общения с детьми и так далее. Здесь неисполнение судебного решения, также влечёт за собой ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.
Николай МЕРОВ
Млал рнта олн атнэ кӯщай н Елена Лованда лххал тотнэ колн ёхталас. Ты хтпат рущ щирыл «Судебные приставы» лвавет. Ань 2019 тл хт тпосанэ сыс тн рӯпатаныл хомлег лыс, тав ты урыл потыртас.
Кӯщай н лвме щирыл, юи-выл тлыт сыс мхум рнта-олн св атсыт. Ты тл вылтахтам псыл ань тыг хтал мус свсыр врмаль щирыл пуссын аквъёт ниласт хтпан стыра свит лумхлас атхатасыт. Ос ювле хультум тлытныл пуссын акван-ловиньтаӈкве ке, ань мощртын акв млн. свиткем ат ойтхатнэ хтпат ты мтыс.
Свыӈплэ мшинал яласан мхум штрафаныл ат ойтыяныл. Ань лӈхыт палытыл св мт пслын ттапыт тагатым лгыт. Сака арген молях яласан хтпат мшинаныл пславет, ос ётыл хтпа штрафыл та пинаве. Ты тл сыс округувт китст хт стыра лумхлас рнта-олн ньщгыт. Тн пуссын аквъёт ань государстван яныгст нёлсткем свит олн ойтнэ щирыл лгыт.
Тувыл ипотека щирыл кол ёвтнэ тва хтпат ань ос рнта-олн ньщгыт. Кӯщай н лвыс: «Тамле врмаль лыс, рӯпаттл лнэ хтпат ёвтнэ коланыл мгыс олн ойтуӈкве ат ке врмгыт, тн коланыл хот-вивет ос л тыналавет. Тувыл ты олныт Банкын мивет. Хтпа колтл та хульты».
Ёмас тыи, ань мхум коммунальный услуганыл мгыс олн лщал ювле ойтгыт. Хотьют колэ мгыс олн ат ойты, арнта св олн ке атыс, тав сут щирыл рӯпата олныл ойтхатуӈкве ртаве.
Ос щар трвитыӈ врмаль, нврам мгыс алимент-олн ойтнэ тла лы. Хтпа тӯйтыглыхтым рӯпиты ке, тавныл олн виӈкве нмхотмус. Ты тл вылтахтам пораныл ань тыг мус ст стыра атсткем свит тамле хтпа атхатас. Ос округ янытыл пуссын аквъёт вт нупыл хт стыра тамле хтпа лы. Ань ты накт китсткем лумхлас ат ойтхатнныл мгыс полициян уголовный тлан паттувсыт.
рнта щнэ хтпат мт хн мн хоталь минуӈкве атхатгыт ке, тн аэропортыт тра пувавет. Ос ты олнаныл тот «Госуслуга» хосыт молях янытт ойтыяныл ке, тнт ущ тн лаль минуӈкве врмгыт. Мт свсыр врмаль мгыс арнта щнэ хтпат ань аэропортыт с пувавет. Тыимгыс кӯщай н лвыс, тӯйтыглахтым ул лн, матыр рнта-олн ньщегн ке, та яныт ёмас врн, лщал-лщал ювле ойтхатн.
Николай МЕРОВ