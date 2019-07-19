Служба судебных приставов Югры подвела итоги первого полугодия 2019 года

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Служба судебных приставов Югры подвела итоги первого полугодия 2019 года

На площадке РИЦ «Югра» обсудили работу службы судебных приставов в нашем округе.

 

Руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Югре Елена Лованда подвела итоги первой половины 2019 года, предоставив цифры и факты деятельности приставов.

 

По её словам, на протяжении длительного времени количество исполнительных производств увеличивается. С первого полугодия 2019 года их поступило 458 тысяч. А в целом, с учётом остатка перешедшего с прошлого года, составило 915 тысяч документов.

 

В структуре преобладает, в основном, административные штрафы ГИБДД, их почти 40%. «Пока наша безопасность будет формироваться за счёт камер дорожного наблюдения, количество штрафов будет увеличиваться. Но здесь вина самих участников дорожного движения» - отметила Елена Лованда

 

Также увеличилось количество исполнительных документов по кредитным взысканиям, которые граждане по каким-то причинам не в состоянии были вернуть во время. Особенно печально, когда под исполнительное производство попадает ипотека. Есть случаи, когда приобретённое жилье в ипотеку реализуется, и деньги возвращаются банку.

 

Положительный момент - несколько снизилось взыскание коммунальных услуг. Но общее количество на их исполнение увеличилось. У злостных неплательщиков коммунальных услуг идёт удержание с заработной платы.

Елена Лаванда отметила, что среди всех исполнительных производств самая волнительная категория, это алименты.

 

Так как сегодня свободная трудозанятость, по этой причине обязанность по уплате алиментов перестаёт корреспондироваться. В первом полугодии 2019 года поступило 7 тысяч 485 исполнительных документов. А в целом по округу их уже почти 26 тысяч. За это полугодие уже возбуждено 197 уголовных дел за неуплату алиментов.

 

Очень сложно взыскать алименты, если гражданин нигде официально не трудоустроен. Поэтому действуют ограничения на право выезда за пределы Российской Федерации, это самая эффективная мера воздействия. На сегодняшний день выезд ограничен 26 тысячам 718 югорчанам. Существует экстренное снятие ограничения выезда, когда люди полностью оплачивают задолженность через кабинет «Госуслуги» буквально в зданиях аэропорта.

 

Руководитель судебных приставов Югры также отметила, что с каждым годом увеличиваются неимущественные требования. То есть вселение-выселение, сносы, обязательства освободить, предоставить, вернуть, порядок общения с детьми и так далее. Здесь неисполнение судебного решения, также влечёт за собой ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.

 

Николай МЕРОВ

Артна вух аӆ ӑктӑты
Арнта-олн ул атан

Млал рнта олн атнэ кӯщай н Елена Лованда лххал тотнэ колн ёхталас. Ты хтпат рущ щирыл «Судебные приставы» лвавет. Ань 2019 тл хт тпосанэ сыс тн рӯпатаныл хомлег лыс, тав ты урыл потыртас.

Кӯщай н лвме щирыл, юи-выл тлыт сыс мхум рнта-олн св атсыт. Ты тл вылтахтам псыл ань тыг хтал мус свсыр врмаль щирыл пуссын аквъёт ниласт хтпан стыра свит лумхлас атхатасыт. Ос ювле хультум тлытныл пуссын акван-ловиньтаӈкве ке, ань мощртын акв млн. свиткем ат ойтхатнэ хтпат ты мтыс.

 

Свыӈплэ мшинал яласан мхум штрафаныл ат ойтыяныл. Ань лӈхыт палытыл св мт пслын ттапыт тагатым лгыт. Сака арген молях яласан хтпат мшинаныл пславет, ос ётыл хтпа штрафыл та пинаве. Ты тл сыс округувт китст хт стыра лумхлас рнта-олн ньщгыт. Тн пуссын аквъёт ань государстван яныгст нёлсткем свит олн ойтнэ щирыл лгыт.

 

Тувыл ипотека щирыл кол ёвтнэ тва хтпат ань ос рнта-олн ньщгыт. Кӯщай н лвыс: «Тамле врмаль лыс, рӯпаттл лнэ хтпат ёвтнэ коланыл мгыс олн ойтуӈкве ат ке врмгыт, тн коланыл хот-вивет ос л тыналавет. Тувыл ты олныт Банкын мивет. Хтпа колтл та хульты».

 

Ёмас тыи, ань мхум коммунальный услуганыл мгыс олн лщал ювле ойтгыт. Хотьют колэ мгыс олн ат ойты, арнта св олн ке атыс, тав сут щирыл рӯпата олныл ойтхатуӈкве ртаве.

 

Ос щар трвитыӈ врмаль, нврам мгыс алимент-олн ойтнэ тла лы. Хтпа тӯйтыглыхтым рӯпиты ке, тавныл олн виӈкве нмхотмус. Ты тл вылтахтам пораныл ань тыг мус ст стыра атсткем свит тамле хтпа атхатас. Ос округ янытыл пуссын аквъёт вт нупыл хт стыра тамле хтпа лы. Ань ты накт китсткем лумхлас ат ойтхатнныл мгыс полициян уголовный тлан паттувсыт.

 

рнта щнэ хтпат мт хн мн хоталь минуӈкве атхатгыт ке, тн аэропортыт тра пувавет. Ос ты олнаныл тот «Госуслуга» хосыт молях янытт ойтыяныл ке, тнт ущ тн лаль минуӈкве врмгыт. Мт свсыр врмаль мгыс арнта щнэ хтпат ань аэропортыт с пувавет. Тыимгыс кӯщай н лвыс, тӯйтыглахтым ул лн, матыр рнта-олн ньщегн ке, та яныт ёмас врн, лщал-лщал ювле ойтхатн.

 

Николай МЕРОВ

Пт, 07/19/2019 - 10:05

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