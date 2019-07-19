Ухи много не бывает

- Русский
- Хантыйский
Уже третий год подряд все любители рыбалки и отдыха на природе собираются в деревне Нижние Нарыкары.
Чтобы в теплой компании отпраздновать День рыбака, посоревноваться в ловкости и силе, и конечно же узнать, кто умеет варить самую вкусную уху.
На долгожданный фестиваль съехались участники 6 команд: из пгт. Октябрьское, с. Перегребное, г. Югорска, г. Игрима, г. Радужного, г. Ханты-Мансийска и даже из самой культурной столицы нашей страны – Санкт- Петербурга. Под проливным дождем, который, тем не менее не испортил никому праздничного настроения, команды начали свою подготовку. Нарезать продукты, продумать сервировку, подружиться с соседями – всё это стало предисловием к большому общему веселью, которое только предстояло.
С приветственным словом к участникам обратились заместитель главы района по социальным вопросам Татьяна Киселева, президент общественной организации «Спасение Югры», директор музея под открытым небом «Торум Маа» Людмила Алферова, глава сп. Перегребное Андрей Козлов - каждый поздравил участников с праздником и пожелал командам удачи и хорошего настроения.
Программа мероприятия началась с традиционного конкурса - визитка, где каждая из команд представила себя и свой небольшой творческий номер. Песни, танцы и стихи сопровождали каждое выступление. Особенно всем запомнилась комическая сценка от «Девиц из столицы» из пгт. Октябрьское, которые невольным случаем с фестиваля «Духи» попали на фестиваль «Ухи».
После того как команды и зрители познакомились друг с другом, настала самая интересная часть. Начались спортивные состязания. Все участники поделились на две большие команды и начали соревноваться в ловкости, силе и быстроте. Бег в ластах по грязи, катание на надувной лодке, распил бревна, бег с коромыслом, перетягивание каната – и это еще далеко не все конкурсы, которые предстояли нашим участникам.
Одновременно с этим, другая часть команды готовила свою фирменную уху, главное блюдо, ради которого все и собрались. Каждый делал это по особенному рецепту и шептал над котлом свои волшебные слова, чтобы уха получилась наваристой, вкусной и покорила сердца строгого жюри.
Особая атмосфера праздника, сплоченность и дружба никого не оставила равнодушным.
— Этот фестиваль одно из самых масштабных летних событий для нашего населенного пункта, интересных как для молодежи, так и для старшего поколения. Здесь сочетаются традиции коренных народов севера, вместе с русскими обычаями. На данный момент наша главная цель – это сохранить традиции и конечно же сделать так, чтобы фестиваль собирал гостей не только с нашего округа, но и со всей страны. Мы и дальше планируем активно развивать это направление, воплощать новые идеи и расширять наши границы – рассказывают участники мероприятия Тарас Зольников и Александр Савчук.
Пока уха готовилась, участники отдыхали от спортивных состязаний, а жюри принимало решение – для гостей фестиваля с творческими номерами выступили артисты из пгт. Октябрьское, г. Игрима, а также работники МБУК ДК «Родник».
После продолжительных обсуждений, дегустации и обмена фирменными рецептами – все собрались на торжественное награждение. По итогам конкурсов были озвучены победители в следующих номинациях: самая народная уха – Аганские ухари (г. Радужный), самая наваристая уха – Муликурт ёх (общая команда и г. С-Петербург, г. Ханты-Мансийск, г. Березово, д. Нижние Нарыкары), самая изысканная уха – «Девицы из столицы» (пгт. Октябрьское), самая клевая уха – «Искра» (с. Перегребное), самая аппетитная уха – «Петрович и К» (г. Югорск), самая оригинальная уха – «Сорт немтэ» (г. Игрим)
— Мы уже второй год участвуем в этом фестивале. Особая благодарность организатора за их труд, потому что с первой минуты чувствуется, что сюда вложено много сил и все сделано с душой. Особенно приятно, что люди общаются между собой, пытаются сохранить традиции и в то же время привнести что-то новое – делятся впечатлениями от фестиваля участники команды «Петрович и К» из г.Югорска.
Уставшие, сытые и довольные участники попрощались друг с другом и пообещали, что обязательно соберутся такой же дружной компанией на следующий фестиваль.
Валерия Барихина
Фото В. Барихиной и Г. Вынгилевой
Хәӆмит оӆ Ным Няръёх кәртӑн мир ӑктӑщӆӑт, ӆәӆн хўӆ веӆпӑсӆӑты ёх мӑӊхӑтӆ постӑты, арсыр кӑсупсэтн юнтты па єпӆӑӊ хўӆ хошум йиӊк кавӑртты.
мӑӊхӑтӆа арсыр кәртӑт па вошӑт, щит Октябрьской, Перегрёбной, Югорск, Игрим, Радужной, Ёмвош па Петра хон вош эвӑӆт мойӊ мир юхӑтсӑт. Ӆыв хәт командая ортӑссӑт. Щи хӑтӆ еша ртӑс, тәп юхтум хуятӑт щит эвӑӆт ӑн пакӑнсӑт, кӑсупсэта ӆэщӑтыйӆсӑт, пӑсан вєрсӑт, хўӆ кавӑртсӑт.
Манстӑр район кәща нє Татьяна Киселёва, «Югра ӆыӆӊуптӑты» тӑхи ух нє Людмила Алфёрова, Перегрёбной кәрт кәща хә Андрей Козлов щив ӑкмум мира вўща ясӊӑт лупсӑт.
Мєт оӆӑӊӑн кашӑӊ кәрт муй вош эвӑӆт юхтум хуятӑт ар арисӑт, муй па як ванӆтӑсӑт. Щи пийн па кӑсты питсӑт. Ӆыв резин щўӊкӑт кўра ӆәмӑтман вущӆӑх хўват хәхӑӆсӑт, павӑртӑт эвӑтсӑт, йиӊк аӆты юхн йиӊк аӆсӑт, ӛр таӆсӑт па па ущхуӆь кӑсупсэтн юнтсӑт.
Итәх ёх хўӆ кавӑртман вәсӑт. Кашӑӊ хуят тәп ӆўв вәты щирӑӆн кавӑртӑс, ӆәӆн ӆантӑӆ єпӆӑӊ ат вәс.
— Тӑм мӑӊхӑтӆ мўӊ кәртэв пӑта мєт вуӆаӊ хӑтӆа вәӆ. Вәнӆат ёха па айӆат хуятӑта әмӑщ арсыр кӑсупсэтн юнтты. Тӑта увӑс мир па рўщ вєрӑт имурт мосман тӑйӆыйт, хӑннєхуятӑт ха катӆӑсман вәӆӆӑт. Мўӊ пӑтэва мєт вуӆаӊ вєр, щит йис вєрӆўв ӆавӑӆман тӑйты па ӆәӆн тыв аршӑк мойӊ хуят ат юхтыӆӑс. Еӆӆы тӑм мӑӊхӑтӆ мєт ма па тәса ӆэщӑтты питӆэв, — путӑртӆӑӊӑн Тарас Зольников па Александр Савчук.
Хўӆ хошум йиӊк каврум мӑр, кӑсты вєр артаӆӑты хуятӑт мєт апрӑӊ ёх пирисӑт, мӑта хуятӑт нух питсӑт. Кәртӑӊ па мойӊ мир ещаӆт Октябрьской, Игрим вошӑт эвӑӆт юхтум арӑӊ-якӑӊ ёх арӆаӆ-якӆаӆ ванӆтӑсӑт. Ӆыв кўтэӆн Ным Няръёх кәрт «Родник» нємпи кўлуп хуятӑт па вәсӑт.
Щӑӆта ӆєвум-яньщум вєр пийн нух питум хуятӑт мойӆӑсыйт.
Хўӆ хошум йиӊкӆаӆ арсыр нємӑтн кантсыйт.
— Мўӊ мӑӊхӑтӆа кимит оӆ юхтыйӆӆўв. Тӑм әмӑщ вєр ӆэщӑтум ёха вән пәмащипа ясӑӊ лупӆўв. Арсыр мир кўтєӆн вәтаӊа йисӑт, муӆты йиӆуп щирӑт уша вєрсӑт, — лупӆӑт Югорск вош эвӑӆт юхтум мойӊ хуятӑт.
Вева ювум, сыта ӆєвум, мсыева юнтум мойӊ мир ара мӑнты еӆпийн, па м вәӆум вєрсӑт па йиӆуп оӆн па тыв юхӑтты ясӑӊ мӑсӑт.
Валерия Барихина
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Вах