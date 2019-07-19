Весёлая «Бригантина»

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В городе Ханты-Мансийске 15 июля в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации юнкоры с журналистами объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» и телерадиокомпании «Югра» посетили «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям».
Летний лагерь «Бригантина» нас встретил детским смехом и весёлым шумом, звучали детские песни. Ребята играли в «Зов джунглей», где разделились на две команды – хищных и травоядных животных. В ходе игры дети преодолевали условное болото, передвигались как черепахи. Соревновались очень весело, задорно, интересно.
Заведующая отделением дневного пребывания несовершеннолетних Мария Клименко рассказала:
– У нас дети отдыхают в оздоровительном летнем лагере «Бригантина». В течение смены дети побывают на 21 острове знаний: «Сказочный», «Остров Этикета», «Остров Сильных, смелых, ловких», «Остров Здоровья», «Остров Знакомств», «Остров безопасности» и т.д. То есть дети каждый день на каком-нибудь тематическом острове. На этих мероприятиях ребята учатся дружить, узнают много интересных и познавательных игр, читают сказки. В июне, в июле детский лагерь «Бригантина» посещали дети от 7 до 12 лет. В августе организуем лагерь для будущих первоклассников. Подготовим детишек к первому классу, расскажем о школе.
Далее специалист по социальной работе Любовь Журко отметила:
– Для детей посещающих наш лагерь мы организовываем лечение и оздоровление в Окружном клиническом лечебно-реабилитационном центре города Ханты-Мансийска. Активному отдыху детей мы уделяем особое внимание. Каждое утро начинается с зарядки. Проводим много подвижных игр.
Юные журналисты Олеся Т. и Станислава К. взяли интервью у воспитанников детского летнего лагеря «Бригантина».
Олеся Т. является внештатным юным корреспондентом газеты «Луима сэрипос», пишет статьи на мансийском языке. Станислава К. юнкор детской студии телерадиокомпании «Югра».
Ульяна Данило
Вўнш тыӆӑщ 15-мит хӑтӑӆн мўӊ айкеӆ хӑншты ёх «Хӑнты ясӑӊ», «Луима сэрипос» газетайӊӑнӑн па телерадиокомпания «Югра» хуща рәпитты хуятӑт пиӆа няврємӑт ӆўӊ мӑр рўтьщӑты тӑхия мӑнсўв. Щи тумпи мўӊ пиӆава айкеӆ кӑншты вєра вәнӆтыйӆты эвєӊӑн Олеся Т. па Станислава К. яӊхсӑӊӑн.
Эвет, пухӑт рутьщӑты «Бригантина» нємуп тӑхия юхӑтмевн ӆыв амӑтман па няхман юнтсӑт, әмӑщ арӑт арисӑт. Ин тёпиет юнтман нюр иса хәӊтӑӊ нӛрум хўват шәшӆӑт. Щӑӆта арсыр войта ювємӑӆӑт, тәп-тәп хӑтыйӆты черепаха иты яӊхӆӑт. Сыр-сыр ущхуӆь кўтэӆн вєрӆӑт. Ӆыв арвўрн юнтсӑт, кӑссӑт, хәхӑтӆясӑт.
Няврємӑт рўтьщӑты тӑхи кәща ими Мария Клименко лупӑс:
– Тӑта эвет па пухӑт хәӆум ӆўӊ тыӆӑщ мӑр рўтьщӑӆӑт. Ӆыв кашӑӊ хӑтӆ арсыр әмӑщ суртӑт уша вєрӆӑт. Мўӊ няврємӑт пиӆа ха моньщӑт ӆўӊӑтӆўв. Ай ёха путӑртӆўв, муй пӑта мосӆ ӆәхсӑӊа па ма вәӆты. Лыпӑт єнумты па вўш тыӆӑщӊӑнӑн тӑта ӆапӑт оӆ па 12 тӑӆуп эвет, пухӑт рўтьщӑсӑт. Вәйт ӆор тыӆӑщн веӆщи ӑшколая мӑнты ай тёпиет питӆӑт рутьщӑты. Мўӊ ӆывеӆа путӑртӆэв, муй кєша вәнӆтыйӆты мосӆ.
Еӆӆы няврємӑт пиӆа рәпитты ими Любовь Журко ай павтӑс:
– Тыв юхтыйӆты эвет па пухӑт мўӊ мӑӆтыйӆтэӆ пӑта лечебно-реабилитационной пәӆьницая тәтьӆяӆўв. Ӆыв щӑта певӑӆӆӑт, арсыр воньщумут йиӊкӑт яньӆӑт. Няврємӑт кашӑӊ аӆӑӊ зарядка вєрӆӑт. Щӑӆта камн хәхӑтӆяӆӑт.
Айкеӆ кӑншты вєра вәнӆтыйӆты эвєӊӑн Олеся Т. па Станислава К. мурта эвет па пухӑт пиӆа путӑртсӑӊӑн. Вухаӆь эвие Олеся Т. ванкўтӆы «Луима сэрипос» газетая арсыр айкеӆӑт хӑншийӆ. Станислава К. «Югра» нємпи телерадикомпания хуща няврємӑт кєша айкеӆӑт ӑкӑтман рәпитӆ.
Ульяна Молданова