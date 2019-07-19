- Русский
В целях повышения уровня профессиональной квалификации женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет с учетом современных требований работодателя и получения ими новых профессиональных навыков, необходимых для перевода на новые рабочие места, позволяющие совмещать родительские обязанности с трудовой занятостью, КУ ХМАО «Ханты-Мансийский центр занятости населения» в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» приглашает принять участие в мероприятии «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет».
Кто имеет право пройти профессиональное обучение?
- Женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (при этом возраст ребенка на время завершения профессионального обучения не должен превысить трех лет), обратившиеся в центр занятости с заявлением о прохождении профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.
- женщины, осуществляющие уход за детьми в возрасте до 3 лет, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
Какие документы, необходимы для направления на обучение?
- личное заявление о прохождении обучения;
- паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий;
- документ об образовании и (или) о профессиональной квалификации;
- копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) или документ, подтверждающий опеку (попечительство) над ребенком;
- копия документа, подтверждающего состояние в трудовых отношениях (заверенная копия трудовой книжки, трудового договора (контракта);
- копия приказа с места работы о нахождении в отпуске по уходу за ребенком (для родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (для родителей, имеющих инвалидность).
Как проходит обучение?
Профессиональное обучение женщин осуществляется по направлению Центра занятости по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, по очно-заочной, заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционной образовательной технологии на базе организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Какие документы выдаются после окончания обучения?
После окончания профессионального обучения, по результатам итоговой аттестации выдается свидетельство, удостоверение или диплом, установленного образца.
В случае направления гражданина на профобучение в другую местность Центр занятости компенсирует ему следующие расходы:
- стоимость проезда к месту обучения и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда;
- суточные расходы;
- оплата найма жилого помещения на время обучения.
Направление женщин для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования осуществляется бесплатно!
Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись в Ханты-Мансийский центр занятости по адресу:
г.Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 12,
по тел. (3467) 32-05-03, тел./факс 32-21-88,
e-mail: hm_czn@admhmao.ru.
Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, Центральный проезд, 11, тел./факс: 8 (3467) 37-53-51