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Автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» в период с 19 июля по 9 августа 2019 года проводит образовательную акцию «Говори на родном языке».
Акция направлена на популяризацию родных языков коренных малочисленных народов Севера, привлечение внимания подрастающего поколения Югры к родному языку, литературе и культуре как важным факторам сохранения и развития духовных традиций и ценностей народа, укрепления живой связи поколений.
К участию в Акции приглашаются:
коллективы детей и молодежи, педагогов, родителей, граждан, желающих продемонстрировать владение родным языком коренных малочисленных народов Севера.
Прием заявок осуществляется с 19 июля по 8 августа 2019 года на сайте iro86.ru в разделе «Мероприятия»_«Акции»_«Образовательная акция "Говори на родном языке" в 2019 году.
Контактная информация:
•общая координация подготовки и проведения Акции, вопросы приема заявок и конкурсных работ – Собянина Светлана Александровна, аналитик методического отдела АУ «Институт развития образования», тел.: +7(3467) 388-336 добавочный 205, e-mail: ssa@iro86.ru,
Завадская Ирина Евгеньевна, ведущий эксперт методического отдела АУ «Институт развития образования», тел.: +7(3467) 388-336 добавочный 216, e-mail: ziu@iro86.ru
•вопросы подготовки списка участников, приема заявок – Старовойтов Леонид Эдуардович, эксперт центра сопровождения общественно-значимых мероприятий АУ «Институт развития образования», вопросы по сертификатам участников: тел. 8 (3467) 388-336 добавочный 211, e-mail: sle@iro86.ru