Жители Кимкьясуя отметили День деревни

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13 июля в деревне Кимкьясуй Берёзовского района прошёл праздник «День деревни». Сегодня в этом маленьком мансийском поселении проживат чуть больше ста человек. Гостями праздничного мероприятия стали жители села Саранпауля, посёлка Сосьвы, села Няксимволя, деревни Хулимсунта и города Ханты-Мансийска.
День деревни начался со спортивных состязаний по гребле на калданках на реке Сосьва, в соревнованиях приняли участие две команды. Затем в актовом зале начальной школы состоялась презентация слад-фильма «Село моё – моя судьба», подготовленная директором краеведческого музея «Най-Отыр ма» из посёлка Сосьва Светланой Немковой.
Затем перед жителями деревни и гостями с концертными номерами выступили творческие коллективы села Саранпауля и посёлка Сосьва.
С праздником жителей деревни Кимкьясуй поздравил глава сельского поселения Саранпауля Павел Артеев. Он вручил памятные подарки старейшинам деревни и многодетным семьям, которые воспитывают по 5-7 детей.
В своем выступлении глава отметил, что в поселении увеличивается число многодетных семей, повышается рождаемость, а это значит, что деревня будет жить и развиваться.
Также в рамках мероприятия состоялось открытие выставки детского рисунка «Моя малая Родина» и выставки «Мастера глубинки». Для женщин прошёл кулинарный конкурс «Деревенская хозяюшка».
Для молодежи были организованы спортивные соревнования по волейболу и футболу.
Завершился праздник этнодискотекой и красочным фейерверком.
Людмила Теткина