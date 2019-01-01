В Игриме пройдут спортивные соревнования на калданках «Маньхап»

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В Игриме пройдут спортивные соревнования на калданках «Маньхап»

В Берёзовском районе в посёлке Игриме с 1-4 августа состоятся межмуниципальные соревнования по гребле на калданках «Маньхап», в которых примут участие этноспортсмены Берёзовского, Октябрьского и Белоярского районов.

 

Организатором мероприятия является общественная организация «Спасение Югры». Партнёры проекта – администрация Берёзовского района, комитет спорта и молодёжной политики администрации Берёзовского района, администрация городского поселения Игрим, Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», ТРК «Югра», Берёзовского отделение ВПП «Единая Россия», МАУ «Арена» пгт. Игрим.

 

Мероприятие проводится на средства гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

 

Межмуниципальные соревнования проводятся в целях развития и популяризации национальных видов спорта, туризма и укрепления здоровья населения, а также приобщения жителей Югры к традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера.

 

Согласно правилам участниками спортивных состязаний по гребле на калданках могут стать представители коренных народов Югры, а также граждане, проживающие на территории автономного округа.

 

В соревнованиях примут участие три команды из Берёзовского, Белоярского и Октябрьского районов. В состав команды входит 8 этноспортсменов в возрасте от 15 до 60 лет. Участники будут состязаться в масс-старте, в одиночной гонке, а также в эстафете.

 

Для гостей праздника организаторы подготовили большую культурную программу, перед гостями с концертными номерами выступят творческие коллективы Берёзовского, Белоярского и Октябрьского районов. Также в рамках праздника состоится мастер-класс по изготовлению калданки «Маньхап».

 

Административное сопровождение мероприятия обеспечивает администрация посёлка Игрима, в период проведения соревнований будут дежурить медицинская бригада, спасатели и полицейские.

 

Стоит отметить, межмуниципальные соревнования по гребле на калданках «Маньхап» ежегодно проводятся на территории Берёзовского района. В 2018 году спортивные состязания состоялись в деревне Ванзетур.

 

Людмила Теткина, по материалам общественной организации «Спасение Югры»

Ср, 07/24/2019 - 16:07

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