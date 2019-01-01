Свежего разлива нефти в районе ЛПДС «Южный Балык» не обнаружено

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В Природнадзоре Югры опровергли факт свежего разлива нефти в районе линейной производственно-диспетчерской станции «Южный Балык» в Нефтеюганском районе.
Накануне информация о крупном разливе нефти появилась в средствах массовой информации.
По словам заместителя руководителя окружной службы Алексея Ковалевского, сведения, изложенные в СМИ, не нашли своего подтверждения при обследовании территории в районе ЛПДС «Южный Балык».
«Специалисты Природнадзора Югры осмотрели территорию и зафиксировали два участка. В границах охранной зоны трубопровода УМН АО «Транснефть-Сибирь» следов нефтезагрязнения не обнаружено, водоохранная зона и поверхность реки Малый-Балык не загрязнены, - прокомментировал Алексей Ковалевский. - На соседнем участке находится старый разлив 2004 года, но по нему все меры своевременно были приняты».
В частности, в 2017 году компания «РН-Юганскнефтегаз» была привлечена к административной ответственности, с нее был взыскан ущерб лесному фонду на сумму 6 257,84 тысяч рублей.
Кроме того, «РН-Юганскнефтегаз» было выдано предписание по уборке горючих веществ с территории лесного фонда до 1 августа 2018 года, но компания этого не сделала.
В связи с этим, 2 августа 2018 года материалы о неисполнении предписания были направлены в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру.
«В настоящее время прокуратурой проводится внеплановая проверка с привлечением специалистов Природнадзора Югры, по итогам которой будут приняты соответствующие меры реагирования», - подчеркнул Алексей Ковалевский.
Он добавил, что проверка обычно длится не больше 20 рабочих дней.