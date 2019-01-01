В Югре установлен первый в УрФО и пятый в России уникальный томограф

- Русский
Новый компьютерный томограф установлен в Окружном кардиологическом диспансере «Центре сердечно-сосудистой хирургии».
Аппарат является единственным в своем роде на территории всего Уральского федерального округа, а в целом по стране установлен в учреждениях здравоохранения лишь пяти регионов. Возможности нового компьютерного томографа Окружного кардиодиспансера оценила глава региона Наталья Комарова.
Мировой опыт использования компьютерной томографии подтверждает ее высочайшую информативность, что напрямую влияет на эффективность лечения. Аппарат Revolution CT – одна из лучших технологий за последнее время.
Улучшение визуализации, сокращение времени исследования, снижение лучевой нагрузки и уменьшение вводимого контрастного вещества – основные преимущества аппарата. Revolution CT позволит вывести диагностику заболеваний на принципиально новый уровень, а также обеспечит оперативное проведение широкого спектра исследований.
Москва, Санкт-Петербург и столица Татарстана. До недавнего времени подобными аппаратами могли гордиться всего несколько регионов страны. Revolution СТ, оправдывающий свое громкое название, теперь заработал и в Сургуте, в Окружном кардиодиспансере. Монтаж установки провели в марте, в апреле новый кабинет компьютерной томографии принял первых пациентов. За четыре месяца обследование прошли более 800 югорчан с разных уголков округа.
«Новый томограф проводит исследование за одно сердечное сокращение. На детальную визуализацию органа тратится менее 2,10 секунды. Благодаря этой технологии впервые диагностика станет доступной для пациентов с нарушениями ритма сердца, которым раньше приходилось вводить специальные препараты, регулирующие сердечную деятельность», – отметил в беседе с губернатором заместитель главного врача по поликлинической работе Окружного кардиодиспансера Рафаэль Сулейманов.
По словам специалистов медицинского учреждения, на томографе используется технология интеллектуальной обработки изображений в движении, что играет важную роль при обследовании детей. Кроме того, при использовании оборудования практически на 80 процентов снижена лучевая нагрузка на организм человека по сравнению с томографами предыдущего поколения.
Наталья Комарова лично ознакомилась с работой томографа. В момент визита губернатора врачи проводили диагностику сердца полуторагодовалому малышу из Мегиона, у которого подозревали врожденный порок сердца. Задача специалистов – подтвердить или опровергнуть диагноз.
«На данном томографе используется технология интеллектуальной обработки изображений в движении, что особенно актуально при диагностике детей», – подчеркнул Рафаэль Сулейманов. За время эксплуатации нового оборудования выполнено 35 исследований детям, 25 из которых –малыши до года.
Аппарат обладает программным комплексом «Кардиопакет», который направлен на обследование пациентов с болезнями системы кровообращения. Возможность проведения неинвазивной коронарографии для диагностики ишемической болезни сердца также относится к числу основных преимуществ Revolution CT.
Приобретение современного сканера стало возможным благодаря реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», разработанной в соответствии с национальным проектом «Здравоохранение».
Пресс-служба
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры