Врачи плавполиклиники «Николай Пирогов» обследовали более 2 200 югорчан

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За время экспедиции, стартовавшей 29 мая, медицинская бригада плавполиклиники посетила 17 населенных пунктов Белоярского, Березовского, Кондинского и Ханты-Мансийского районов.
На приеме у узких специалистов, а также обследование на современном медицинском оборудовании, включая флюорографическое, маммографическое и ультразвуковое исследование прошли 2 226 человек, 912 из них – дети и подростки из отдаленных и труднодоступных сел и деревень. За это время выполнено 6 796 посещений: пациенты прошли медицинские осмотры, врачебные консультации, специализированные обследования и лабораторные исследования.
В команде плавполиклиники работают 19 сотрудников Центра профессиональной патологии, среди которых самые востребованные высококвалифицированные специалисты, имеющие по несколько смежных специальностей.
Главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов отметил, что передвижная поликлиника работает согласно графику, утвержденному Департаментом здравоохранения Югры.
– Сейчас специалисты Центра в Нижневартовском районе, затем перейдут в Сургутский район. Планируется посетить еще 28 населенных пунктов Ханты-Мансийского, Березовского, Белоярского и Октябрьского районов. Завершится летняя навигация 20 октября, – сообщил главный врач.
Шестой год плавполиклиника «Николай Пирогов», в том числе и в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» проводит обследование жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа.
Теплоход «Николай Пирогов» – это самодостаточная поликлиника на воде, где оборудованы 19 медицинских кабинетов, малая операционная, современная диагностическая лаборатория, имеются четыре аппарата лучевой диагностики: цифровые флюорограф и маммограф, дентальный рентгенологический аппарат, УЗИ-аппарат экспертного класса.