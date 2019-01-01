В Югре стартовало общественное обсуждение нового окружного закона о садоводстве и огородничестве

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В Югре стартовало общественное обсуждение нового окружного закона о садоводстве и огородничестве
Фото взяты из интернетаФото взяты из интернета
Фото взяты из интернета

Жителей Югры приглашают принять участие в общественном обсуждении проекта

окружного закона о государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества.

 

Онлайн-слушания проходят на сайте «Стратегия Югры-2030» ugra2030.admhmao.ruВысказать свое мнение, внести предложения может каждый югорчанин. 

 Как отмечают разработчики нового нормативно-правового акта, принятие закона позволит передать имущество общего пользования, расположенного в пределах садовых, огороднических и некоммерческих товариществ, в муниципальную либо государственную собственность.

 

Это обеспечит гарантированную работу, содержание и эксплуатацию таких объектов с помощью коммунальных служб муниципалитетов. Проектом закона также предлагается закрепить четкий и понятный порядок взаимодействия всех заинтересованных сторон.

 

«В Югре созданы десятки садово-огороднических товариществ. Среди распространенных задач при этом – создание, управление, содержание общего имущества.

Эти вопросы на пересечении компетенций нескольких ведомств.

 

В этой связи Правительством региона разработан проект закона о государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества, - написала губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в социальной сети «Instagram». - Подготовленный документ будет принят с опорой на Ваше мнение, уважаемые земляки. Ждем ваши предложения, вопросы. Рассчитываю на конструктивный диалог».

 

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 3 августа. 

 

Проект закона Югры «О государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества в Югре»

 

Служба информации портала «Открытый регион – Югра»

Фото взяты из интернетаФото взяты из интернета
Фото взяты из интернета
Фото взяты из интернетаФото взяты из интернета
Фото взяты из интернета
Пт, 07/26/2019 - 16:52

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