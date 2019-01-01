Врачи Нижневартовска учат детей гигиене рук и борются с инфекцией

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Сотрудники Нижневартовской городской поликлиники провели акцию «ЧИСТОBABY» для педагогов и воспитанников детского сада «Светлячок».
Мероприятие посвящено месячнику «Берегись! Инфекция», объявленному Департаментом здравоохранения Югры, с целью информирования детей и педагогов о пользе здорового образа жизни, соблюдения личной гигиены и гигиены полости рта и рук, привлечения внимания детей и взрослых к своему здоровью.
В ходе мероприятия волонтёры-медики городской поликлиники рассказали о гигиене рук, об опасных инфекциях и способах их передачи, о гигиене полости рта, провели Зумба-зарядку, подарили памятные подарки, которые наглядно демонстрируют правила гигиены.
Врачи в игровой форме рассказывали деткам о «вредных обитателях» организма, которые могут стать следствием неправильной гигиены, разучивали потешку на тему мытья рук, загадывали загадки и даже показали «вредных обитателей» воочию.
Все воспитанники детского сада получили домашнее задание, которое должны обязательно выполнить дома вместе с родителями. А с воспитателями дети раскрасили большую тематическую раскраску. В акции участвовали 65 детей и четверо педагогов детского сада.
– Дети – наши самые благодарные пациенты, которые придут во взрослую поликлинику через 10-12 лет. Максимально эффективно на собственном примере медицинские работники могут агитировать ребят вести здоровый образ жизни. Научив сейчас, в будущем мы получим хорошие дивиденды от первичной профилактики. Не хотелось бы чтоб количество обращений на прием к педиатру или терапевту было связано с таким простым фактором – как несоблюдение гигиены рук. Профилактика – это то, что зависит от нас самих и нашего окружения. Если просто необходимо мыть для этого руки, овощи и фрукты, то давайте будем этому учить. По моему мнению, такая профилактика проста и эффективна, – говорит Анна Козлова, заведующая отделением медицинской профилактики.