Какой подарок для новорожденного готовить окружному правительству, решат югорчане

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Югорчам предлагают определить, какой подарок новорожденному лучше: комплект детских принадлежностей или мультикарта, на которую зачисляются 20 тысяч рублей.
Напомним, по поручению губернатора автономного округа в соответствии с Планом основных мероприятий Десятилетия детства в регионе готовится законодательная инициатива о предоставлении в Югре подарка новорожденному. Каждый малыш, родившийся в автономном округе начиная с 1 января 2020 года, получит свой первый подарок, независимо от периода проживания в регионе.
Онлайн-голосование о выборе югорчанами подарка новорожденному стартовало на портале Центра «Открытый регион – Югра».
Первый вариант подарка новорожденному включает детские принадлежности на сумму 20 000 рублей, необходимые малышу в первые месяцы его жизни. Набор включает в себя комплект в кроватку, полотенце – уголок, нарядный костюмчик, распашонки, ползунки, шапочка, набор подгузников и много другое. Перечень предлагаемых для подарка предметов сформирован по результатам опроса югорских семей.
Второй вариант подарка новорожденному представляет собой пластиковую мультикарту «Расту в Югре», празднично упакованную в футляр-шкатулку. При активации мультикарты на лицевой счет одного из родителей (законных представителей) на каждого новорожденного зачисляются денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые могут быть израсходованы по усмотрению родителей. Также карта предоставляет удобный доступ к информации об электронных сервисах и услугах, связанных с рождением и воспитанием ребенка.
Югорчане могут определить, что для их семей и будущего малыша получить в подарок более удобно - готовый комплект либо электронную карту с фиксированной на счету суммой. Чтобы принять участие в голосовании, нужно пройти по ссылке. Голосование продлится до 12.00 1 августа.
Служба информации портала «Открытый регион – Югра»
Фото: vk.com