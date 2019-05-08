Югорчанам в прямом эфире ответят на вопросы о благоустройстве

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Югорчанам в прямом эфире ответят на вопросы о благоустройстве

Онлайн-конференция по вопросам благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», состоится 9 августа в 16:30.

 

Участие в ней примут губернатор Югры Наталья Комарова, руководители всех 22 муниципальных образований, представители профильных региональных ведомств, подрядных и управляющих компаний, служб надзора, общественных организаций. 

 

«Уважаемые земляки! Большинство из вас высказывались в поддержку темы благоустройства. Поэтому в режиме онлайн обсудим вопросы комфортной городской среды, придомовых территорий, состояние детских площадок, улично-дорожной сети, парковок», - пишет в своем аккаунте в Инстаграм губернатор Югры Наталья Комарова.

 

Прямая трансляция будет вестись в группе «Правительство Югры» в социальной сети «ВКонтакте», на сайте телеканала «Сургут-24» (Сургутинтерновости). 

 

Вопросы, видеообращения, предложения от жителей региона принимаются в группе «Правительство Югры», а также по телефону горячей линии центра «Открытый регион»: 8-800-101-00-86.

 

Напомним, предыдущая онлайн-конференция состоялась 10 июля. Она была посвящена вопросам переселения жителей Югры из ветхого и аварийного жилья.

 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Пнд, 08/05/2019 - 12:18

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