Новые возможности диагностики появились в Нефтеюганской районной больнице

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Материально-техническая база отделения функциональной диагностики пополнилась новым оборудованием современного класса.
На основании соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и нефтяной компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» Нефтеюганской районной больнице переданы два аппарата ультразвуковой диагностики.
Высокоточный ультразвуковой аппарат LOGIQ S7 XDclear установлен в кабинете функциональной диагностики поликлиники в поселке Салым, второй ультразвуковой аппарат экспертного класса LOGIQ S8 XDclea установлен в отделении функциональной диагностики в Пойковском.
Заведующая отделением функциональной диагностики Людмила Янковская отмечает, аппараты УЗИ являются наиболее современным способом диагностики многих заболеваний. Аппараты высокого разрешения имеют множество дополнительных функций, которые значительно улучшают качество визуализации и, следовательно, повышают качество обследования.
Качественное программное оборудование, комплекты необходимых датчиков позволяют обеспечивать высокотехнологичный уровень исследований, выявлять наиболее тонкие детали, изменения структур органов, сосудов, тканей – без такого обследования в настоящее время практически немыслимо лечение заболеваний во всех отраслях медицины.
Высокое качество визуализации, передовые технологии обработки изображения позволяют с успехом использовать аппарат в самых разных областях: кардиологии, гинекологии, маммографии, урологии, ангиологии, абдоминальных, мускуло-скелетных исследованиях, онкологии.
– Новые УЗИ-аппараты позволяют проводить любые исследования взрослым пациентам и детям. Очень приятно, что имеется даже такая функция, как подогрев геля, что немаловажно при обследовании малышей, – говорит заведующий отделением функциональной диагностики. – Работать за таким аппаратом – одно удовольствие: четкая картинка не вызывает напряжения глаз специалиста, а качественное изображение позволяет с высокой точностью устанавливать диагноз.