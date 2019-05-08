Члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека проведут прием граждан в Югре

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12-15 августа 2019 года в Югру с рабочим визитом прибудут члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске они проведут 31-е выездное заседание.
12 августа в указанных муниципальных образованиях они проведут прием граждан по личным вопросам. С населением также будут работать Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, специалисты аппарата уполномоченного по правам человека в Югре, представители исполнительных органов государственной власти, прокуратуры округа, органов местного самоуправления.
Приемы будут осуществляться с 19:00, в том числе по предварительной записи.
г. Ханты-Мансийск: культурно-досуговый центр «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7). Запись на прием проводится 7, 8, 9 августа 2019 года с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:15 по телефонам: (3467) 325-469, (3467) 352-484.
г. Нижневартовск: центральная городская библиотека имени М.К. Анисимковой (ул. Дружбы народов, д. 22). Запись на прием проводится 7, 8, 9 августа 2019 года с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефону: (3466) 242-437, (3466) 242-434.
г. Сургут: Сургутский естественно-научный лицей (ул. Энергетиков, дом 51). Запись на прием проводится 7, 8, 9 августа 2019 года с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:15 по телефонам: (3462) 522-151, (3462) 522-172, (3462) 522-293.
Обращающимся на прием гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также рекомендуется предварительно подготовить письменное обращение.