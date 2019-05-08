Новорожденные югорчане с 2020 года будут получать мультикарту

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Подарки новорожденным югорчанам в виде мультикарты с суммой в 20 тысяч рублей на счете будут предоставляться в автономном округе с 1 января 2020 года. Этот подарок будет вручаться каждому новорожденному вплоть до 2028 года включительно.
Такое решение, 2 августа, единогласно приняли члены регионального правительства. Заседание состоялось под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Инициатива принята в соответствии с планом основных мероприятий Десятилетия детства в автономном округе, – прокомментировала Наталья Комарова. – Каким будет подарок «Расту в Югре» определили югорчане в ходе опросов. В них приняли участие свыше 20 тысяч человек».
В ходе онлайн-голосования, проводившегося на портале «Открытый регион – Югра» с 29 июля по 1 августа, респонденты могли выбрать из двух видов подарков: комплект детских принадлежностей или мультикарта. Номинал каждого из них составлял 20 тысяч рублей.
Итоги опроса, проведенного в интернете и путем анкетирования во всех 22 муниципалитетах, показали, что более 80 процентов опрошенных отдали предпочтение мультикарте.
Отметим, что посредством мультиконтетной карты родители юных югорчан смогут не только получить 20 тысяч рублей, но и легкий доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе, связанным с рождением и воспитанием ребенка. Для этого достаточно лишь считать встроенный в карту QR-код.
«Ежегодно в Югре рождаются свыше 20 тысяч детей. Поэтому этот подарок будет актуальным, каждый ребенок будет им обеспечен, – сказала директор регионального департамента социального развития Светлана Давиденко. – Карту родители смогут активировать в любое время – срок ее действия не ограничен».
Говоря от лица общественности Югорска, мама первенца Александра Фомина подчеркнула, что выбор мультикарты обоснован тем, что денежные средства родители могут направить на первоочередные нужды ребенка. «При этом активировать карту можно не сразу, а, например, через некоторое время, когда понадобятся деньги для подготовки ребенка в детский сад. Эти средства могут стать резервными», – подчеркнула она.
Ее поддержал член городского общественного совета Пыть-Яха Юрий Лаврусенко, отметивший, что его выбор в пользу мультикарты также был обоснован теми же причинами: «Денежные средства в этом случае более актуальны, так как они позволят нам, родителям, приобрести все самое необходимое для детей. Это гораздо лучше, чем готовый комплект принадлежностей, так как дети рождаются разного роста, разного веса, и не факт, что подаренные принадлежности смогут подойти каждому».
«Очень важно, что эта карта упрощает доступ к информационным ресурсам, так необходимым многим родителям при рождении ребенка, – высказалась мама из Сургута Анна Марченко. – Сегодня очень много различных интернет-ресурсов, поток информации большой, поэтому в нем можно потеряться. А мультикарта привязана к определенным сервисам, что, я считаю, очень важным. Это нужная поддержка со стороны правительства».
В ходе заседания представители родительской общественности из Нижневартовска, Кондинского, Советского районов поддержали принятое решение о введении мультикарты, выразив благодарность членам правительства и губернатору Наталье Комаровой.