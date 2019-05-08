В Игриме прошёл праздник этноспорта

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В посёлке Игриме Берёзовского района с 1 по 4 августа проходили межмуниципальные соревнования по гребле на калданках «Маньхап». В состязаниях приняли участие более 30 этноспортсменов из Берёзовского, Белоярского и Октябрьского районов.
Организаторами соревнований выступила общественная организация «Спасение Югры». Мероприятие прошло на средства гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Партнёры проекта – администрация Берёзовского района, комитет спорта и молодёжной политики администрации Берёзовского района, администрация городского поселения Игрим, Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», ТРК «Югра», Берёзовского отделение ВПП «Единая Россия», МАУ «Арена» пгт. Игрим.
На торжественной церемонии открытия участников приветствовал глава администрации Берёзовского района Владимир Фомин.
– Я думаю, сегодня соревнования будут интересными и зрелищными. С утра коренные жители провели обряд и обратились к Торуму, поэтому уверен, все пройдет на хорошем уровне и погода будет замечательной. Всем успехов, с праздником, – обратился к этноспортсменам и гостям Владимир Фомин.
В свою очередь вице-президент общественной организации «Спасение Югры» Алексей Шесталов отметил, что в этом году в Игриме впервые проходят межмуниципальные соревнования, до этого межпоселенческие состязания по гребле на калданках «Маньхап» ежегодно проходили в деревне Ванзетуре.
И выразил надежду, что когда-нибудь этот спортивный праздник приобретёт статус окружного мероприятия. Также от имени общественной организации «Спасение Югры» он выразил слова благодарности за поддержку данного проекта департаменту внутренней политики Югры, администрации Берёзовского района, администрации городского поселения Игрима.
После этого участники соревнований спустили калданки на воду и начались соревнования. В состав каждой команды входило 8 человек в возрасте от 15 до 60 лет. В начале соревновались девушки и юноши до 15 лет, а затем участники остальных возрастных категорий. Состязания прошли в одиночной гонке, масс-старте и в эстафете.
По результатам общекомандного зачёта победу одержали этноспортсмены из посёлка Игрима, команда села Саранпауля завоевала второе место, третье место заняла команда села Теги.
Кроме зрелищных соревнований для гостей праздника была подготовлена большая культурная программа, перед гостями с концертными номерами выступили творческие коллективы Берёзовского, Белоярского и Октябрьского районов.
Также в рамках межмуниципальных соревнований состоялся мастер-класс по изготовлению мансийской калданки.
Мастер из деревни Ломбовож Берёзовского района Леонид Хозумов показал и рассказал обо всех тонкостях изготовления традиционной лодки. Вместе с молодыми мастерами Сергеем Молдановым из деревни Ванзеват Белоярского района и Алексеем Коноваловым из посёлка Унъюган Октябрьского района они изготовили пять калданок.
Примечательно, что при изготовлении лодок, кроме топора и молотка, мастера использовали только традиционные инструменты.
Кроме этого, в рамках мероприятия прошёл круглый стол по теме: «Традиционное рыболовство. Проблемы. Закон».
Стоит отметить, спортивные состязания проводятся в целях развития и популяризации национальных видов спорта, туризма и укрепления здоровья населения, а также приобщения жителей Югры к традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера.
Людмила Теткина