За грант президента поборются 202 проекта из Югры

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Завершилась заявочная кампания на второй конкурс президентских грантов в 2019 году. От Югры поступило 202 заявки.
Напомним, на первый конкурс президентских грантов 2019 года от Ханты-Мансийского автономного округа поступило 177 заявок. Более 30 миллионов рублей были направлены в Югру 35 победителям первого конкурса.
В период проведения заявочной кампании сотрудники фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» проводили установочные сессии по вопросам подачи заявок на конкурс президентских грантов, в которых приняли участие более 190 слушателей в 10 городах автономного округа.
Эксперты по развитию третьего сектора отмечают рост интереса в Югре к конкурсу президентских грантов. Как говорят сами участники, во многом это происходит благодаря конкурсу на грант губернатора автономного округа. Авторы заявок, не набравших необходимого количества баллов, получив комментарии экспертов регионального конкурса и доработав заявку, получают реальные шансы на победу на федеральном уровне.
Помимо того, что представители фонда президентских грантов проводили выездные сессии и индивидуальные консультации, они провели двухдневный обучающий семинар. На нем федеральные специалисты подробно рассказали о требованиях, предъявляемых к оформлению конкурсной заявки.
Среди потенциальных участников появилось много «тяжеловесов» - те, кто ранее подавал заявку в грантовых конкурсах в категории до 500 тысяч, а сейчас они претендуют уже на суммы свыше 3 миллионов. В этом году ресурсный центр планирует запустить образовательную программу по социальному проектированию. По мнению специалистов, это повысит качество и конкурентоспособность югорских проектов.
Напомним, на первый в 2019 году конкурс президентских грантов от некоммерческих организаций Югры был подан 191 проект, допущено до независимой экспертизы 177 проектов, 35 из которых были признаны победителями. Для реализации социально значимых инициатив на территории региона удалось дополнительно привлечь более 30 миллионов рублей, что на 45% больше по сравнению с итогами первого конкурса президентских грантов в 2018 году.
Среди участников второго конкурса президентских грантов – Яна Сиверская, автор проекта «Здоровая версия - комплекс мероприятий по активной пропаганде здорового образа жизни и профилактике онкозаболеваемости». Яна является победителем первого конкурса гранта губернатора. Ираида Самоловова – автор патриотического проекта в честь 75-летия Великой Победы. Еще один победитель конкурса – автор проекта «Малая академия картинга» Юлиана Исламова.
Всего на второй конкурс президентских грантов 2019 года представлено 9073 проекта. Свои инициативы в фонд президентских грантов подали 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Итоги конкурса будут подведены к 14 октября 2019 года. Между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей.