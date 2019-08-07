Наталья Комарова: Мы должны создать условия, чтобы каждый югорчанин имел площадку, точку входа в каждый национальный проект

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Такую задачу губернатор округа Наталья Комарова поставила перед органами власти в ходе последней стратегической сессии по реализации национальных проектов в формате «Команда Югры». Чтобы оценить ход ее исполнения на местах, глава региона начала серию поездок по муниципалитетам.
Напомним, первыми Наталья Комарова посетила Нягань и Октябрьский район. На этой неделе в графике губернатора – поселения Березовского района и
г. Сургут.
Повестка рабочих поездок формируется с учетом нескольких направлений. Помимо оказания содействия общественным инициативам по их реализации в Югре в рамках нацпроектов, глава региона отвечает на запросы жителей по решению системных проблем на местах.
Традиционно, Наталья Комарова анонсирует поездки в своем аккаунте в Инстаграм: советуется с жителями, ждет от них запроса, обратной связи по проблематике территорий.
Так, визит в Березово посвящен, в том числе решению проблем, связанных с паводком. В Сургут – с вопросами долевого строительства.
Частью рабочей программы губернатора в муниципалитетах станут интернет-конференции «Губернатор Онлайн»: прямые эфиры с участием ответственных лиц, экспертов и общественности по вопросам здравоохранения, доступной среды, мерам социальной поддержки многодетных семей и другим.
Следующая состоится в Сургуте 9 августа. Она будет посвящена вопросам благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Тема определена на основе предложений, поступивших в Инстаграм главы региона.
«Наш округ участвует в 11 национальных проектах. В их состав входит 53 региональных проекта. Все наши решения должны быть направлены на интересы каждой югорской семьи, каждого югорчанина», – отмечала ранее Наталья Комарова.
Стоит отметить, что рабочие поездки по региону губернатор совершает регулярно (не менее 2 раз в год в каждое из 22 муниципальных образований), в разных форматах работает с жителями.
Так, в 2012 году в ходе поездок проходили тематические встречи с разными категориями югорчан (журналистами, творческой интеллигенцией, медицинскими работниками, учителями и т.д.);
в 2013 году в каждом муниципалитете прошли открытые встречи с жителями по наиболее актуальным для них проблемам;
в 2014 – 2017 годах встречи проходили в трудовых коллективах, организациях и в различных социальных учреждениях;
в 2018 году прошли 22 муниципальных стратегических сессии, в них приняли участие 1354 человека.
На муниципальных, а также на состоявшихся кустовых стратегических сессиях в Сургуте, Нижневартовске и Югорске прозвучало 2962 предложения по 12 национальным проектам, из них принято в итоговый протокол– 1426.
Часть предложений включена в государственные и муниципальные программы.
Визиты главы региона в муниципальные образования в августе-сентябре 2019 года станут логичным продолжением этих стратегических сессий, так как направлены на то, что бы лично проконтролировать реализацию национальных проектов на местах, а так же понять уровень заинтересованности и вовлечённости жителей в реализации этих проектов.