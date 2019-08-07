Местные производители получили новый рынок сбыта

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Глава муниципалитета Андрей Трубецкой и региональный директор ООО «Лента» Василий Рудольф подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.
Этот документ позволит фермерам и предпринимателям Сургутского района реализовывать свою продукцию в магазинах сетевого ритейла.
— Мы продолжаем оказывать поддержку нашим предпринимателям в части выхода на российские рынки. Мы помогли им зайти в сетевые магазины для реализации своей продукции. Это новые площадки и новые возможности, – отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Несколько лет подряд мы возглавляем инвестиционный рейтинг Югры. Этому способствует планомерная работа администрации по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса грантами и субсидиями. Мы помогаем и начинающим бизнесменам, оказываем услуги по бухгалтерскому, юридическому и методологическому сопровождению. Обеспечение наших предпринимателей новым рынком сбыта является частью этой работы.
Продукция фермеров и предпринимателей Сургутского района появится в «Ленте» примерно через две недели. За это время компания заключит прямые контракты с каждым из поставщиков. Новый рынок сбыта заинтересовал представителей Барсово, Ульт-Ягуна, Сайгатиной. Они будут поставлять молочную и мясную продукцию, дикоросы по всем правилам.
— Мы понимаем, что чем ближе к магазину производится продукция, тем она свежее, тем интереснее для покупателя. Соответственно, сотрудничество с местными товаропроизводителями весьма привлекательно для нас. Во многом оно было достигнуто благодаря администрации Сургутского района. Ее представители собирали нас вместе, знакомили, – рассказал региональный директор ООО «Лента» Василий Рудольф. — С некоторыми товаропроизводителями мы уже подписали прямые соглашения, их товары вот-вот появятся на наших прилавках. Также мы помогли фермерам и предпринимателям привести упаковки и маркировку продукции в соответствие требованиям Роспотребнадзора.
Для удобства покупателей молоко, мясо и дикоросы из Сургутского района отметят специальной маркировкой. Пока решается, будет ли этот знак качества общим для всех 20 поставщиков или каждый разработает свой собственный. Так планируется повысить узнаваемость брендов и тем самым дать очередной толчок развитию бизнеса в Сургутском районе.
— Это соглашение дает нам несколько преимуществ. Жители Сургутского района посещают магазины федеральных сетей, теперь они смогут приобретать в них качественную продукцию наших товаропроизводителей. Несомненно, это даст еще один толчок для развития бизнеса Сургутского района. Появляется конкретный объем по сбыту, производству продукции. Важно, что эта работа была проделана нами по запросам самих предпринимателей и при полной поддержке главы Сургутского района Андрея Трубецкого, – резюмировал председатель комитета экономического развития администрации Сургутского района Вениамин Матаев.
Управление общественных связей и информационной политики
Сургутского района