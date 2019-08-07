О малых народах и большой стране

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Где бы мы не находились, нас всегда окружают люди разных национальностей. Ведь неслучайно Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле… ». Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур и менталитетов. Могущество и сила Российского государства во многом обусловлены крепкой дружбой народов, населяющих её.
Ежегодно 9 августа на всем земном шаре отмечается Международный праздник — день коренных народов мира. Эта знаменательная дата была установлена в 1994 году по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
На базе Муниципального автономного учреждения «Берёзовский районный Дом культуры» прошли мероприятия для детей, посвященные Дню коренных народов мира. Одним из таких мероприятий стало «Тайны северного стойбища», которое в 2018 году отмечено дипломом лауреата II степени в номинации «Будь здоров!» в окружном интернет-конкурсе сценариев программ для детей. Квест «Тайны северного стойбища» познакомил детей с культурой народов ханты, манси, ненцев, коми-зырян.
Дети побывали на стойбищах с импровизированными национальными жилищами: чум, охотничья изба, зырянский дом. Участвовали в национальных играх, отгадывали загадки разных народов, участвовали в инсценировке мансийской сказки «Медведь и бурундук», смотрели хантыйский мультфильм «Бабушка и внук».
Вместе с руководителями К. А. Супрун, В. А. Захарьянц, М. А. Табун, М.И. Зубарева этноплощадки «Город мастеров» познакомились с мансийскими узорами, провели мастер- класс по изготовлению хантыйских кукол «Акань» из ниток и ткани и зырянских кукол «Радуга» из конфетных фантиков. Знакомясь с традициями и обычаями коренных народов, дети посмотрели видеоролики о разных праздниках: «Вороний день», «День рыбака», «Праздник трясогузки». «Медвежий праздник». Ребята узнали о костюмах, песнях, легендах и о духовной красоте и неповторимости культуры коренных народов.
Закончилось путешествие по стойбищам. Участники пожелали друг другу: большой радости, огромной мудрости и силы, всей душой беречь единство, хранить тепло, уют традиций, не забывать язык родной и передавать его из поколения в поколение. И пусть детские пожелания перейдут во взрослые привычки и добрые традиции.
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МАУ «Березовский районный дом культуры»