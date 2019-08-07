В Саранпауле отменен режим чрезвычайной ситуации

  • Русский
В Саранпауле отменен режим чрезвычайной ситуации

Распоряжение принято главой сельского поселения Павлом Артеевым 9 августа.

 

За последние сутки (с 10 августа) вода упала на полметра и продолжает снижение. На данный момент угрозы населению нет. В селе работает комиссия по определению ущерба, которая вынесет предложение по оказанию помощи из резервного фонда правительства уже в понедельник.

 

«Были подтоплены сенокосные угодья, то есть места, где традиционно косили для скота сено. Саранпауль и еще ряд территорий остались без сена. Помощь будет оказана по этому направлению, а также по восстановлению жилья», — сказал директор департамента гражданской защиты населения Югры Александр Некрасов.

 

Напомним, в ходе комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Югры Наталья Комарова поручила руководству Саранпауля и Березовского района разработать предложения для скорейшего решения паводковой ситуации.

 

#ЮграОнлайн

Пнд, 08/12/2019 - 11:59

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

ХӐНТЫ ЯСӐҢ

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Рагимова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

ЛӮИМ СРИПОС

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В. В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство
ХМАО-Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры