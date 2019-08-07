В Саранпауле отменен режим чрезвычайной ситуации

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Распоряжение принято главой сельского поселения Павлом Артеевым 9 августа.
За последние сутки (с 10 августа) вода упала на полметра и продолжает снижение. На данный момент угрозы населению нет. В селе работает комиссия по определению ущерба, которая вынесет предложение по оказанию помощи из резервного фонда правительства уже в понедельник.
«Были подтоплены сенокосные угодья, то есть места, где традиционно косили для скота сено. Саранпауль и еще ряд территорий остались без сена. Помощь будет оказана по этому направлению, а также по восстановлению жилья», — сказал директор департамента гражданской защиты населения Югры Александр Некрасов.
Напомним, в ходе комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Югры Наталья Комарова поручила руководству Саранпауля и Березовского района разработать предложения для скорейшего решения паводковой ситуации.
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