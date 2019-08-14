Участники выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека провели в Югре прием граждан

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Участники выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека провели в Югре прием граждан

В рамках 32-го выездного заседания члены СПЧ провели прием граждан в 3 городах Югры – Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте.

 

Напомним, с 12 по 14 августа в Югре работают глава совета Михаил Федотов, ответственный секретарь Совета Ирина Киркора и члены совета Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Наталия Евдокимова, Максим Замшев, Кирилл Кабанов, Светлана Маковецкая и Леонид Никитинский.

 

Как отметила член совета, председатель постоянной комиссии по развитию некоммерческих организаций (НКО) Наталия Евдокимова, предваряя прием граждан в Ханты-Мансийске, в первый день работы в автономном округе гости увидели положительный опыт региона в отношении НКО и правовой помощи гражданам, а также по сохранению культуры коренных народов ханты и манси. «Меня просто потряс окружной закон о бесплатной юридической помощи – подобного нет ни в каком ином субъекте Федерации», - подчеркнула она.

 

«Мы выезжаем в субъекты нашей страны, чтобы понять, что в них происходит, если есть какие-то проблемы – помогаем решить, в том числе, и на федеральном уровне, если есть какой-то передовой опыт – анализируем и передаем его на уровень других субъектов», - рассказала о работе совета Наталия Евдокимова.

 

Ее коллега Максим Замшев, также принимавший граждан в Ханты-Мансийске, добавил, что эта работа на местах помогает выявить узкие места в федеральном законодательстве, «помочь восстановить справедливость, оказать методическую помощь местным специалистам».

 

Напомним, по итогам выездного заседания будут написаны рекомендации совета, которые будут направлены на федеральный и региональный уровни, а также в органы местного самоуправления для принятия соответствующих решений.

 

Всего на прием обратились 274 гражданина, в том числе в Нижневартовске принято 54 гражданина по 48 обращениям, в Сургуте – 180 граждан по 112 обращениям, в Ханты-Мансийске – 40 граждан по 32 обращениям.

 

Кроме того, была организована работа информационно-консультационных площадок, где представители исполнительных органов государственной власти, прокуратуры автономного округа, следственного комитета Российской Федерации по автономному округу, органов местного самоуправления консультировали граждан.

 

Большинство – 96 вопросов (47%) касалось жилищно-коммунальной сферы, 49 вопросов (24%) – безопасности и законности, 38 вопросов (19%) – социальной сферы, 15 вопросов (7%) – экономики, 7 вопросов (3%) – сферы государства, общества, политики.

 

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Ср, 08/14/2019 - 10:10

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