Деревня Тугияны отметила 225-летний юбилей

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10 августа 2019 года по случаю 225-летнего юбилея деревни Тугияны Белоярского района на площади Дома культуры состоялся праздничный концерт «Прекрасное село Сибири».
Поздравить местных жителей приехала глава села Полновата Лариса Александровна Макеева. Благодарственными письмами за многолетний труд были награждены жители деревни: Николай Петрович Себуров – дизелист электростанции, Августа Савельевна Себурова – продавец, Роза Николаевна Тользина – уборщица, Валентина Геннадьевна Тользина – фельдшер, Георгий Матвеевич Гришкин – староста села Тугияны.
Среди жителей деревни прошёл конкурс «Лучший двор». Люди охотно отозвались участвовать в конкурсе и представили своё подворье в ярких красках многочисленных цветов, бытовой утвари и различных предметов быта. Хозяйки лучших и оригинально оформленных дворов были награждены памятными призами и грамотами. Римма Константиновна Слепенкова заняла 1 место, Таисья Алексеевна Гришкина – 2 место, Маина Иосифовна Малых – 3 место. Кроме этого, поощрительными призами были награждены Агриппина Герасимовна Каратаева и Альбина Иосифовна Лельхова.
Также на празднике присутствовали и юбиляры деревни – это Августа Савельевна Себурова, Аграфена Герасимовна Каратаева и Виктор Матвеевич Гришкин, которых поздравили памятными подарками. Самый трогательный момент праздника – поздравление и награждение долгожительницы и труженицы деревни Тугияны Пелагеи Алексеевны Гришкиной.
Самодеятельный коллектив «Каблучок» и национальный фольклорный коллектив «Хосые» («Звёздочка») поздравили и порадовали жителей национальными танцами, песнями и стихами.
Полина Шесталова и Полина Чиненова исполнили для гостей танец «Обские красавицы», также Полина Шесталова исполнила песню «Юча».
Родную деревню с юбилеем приехали поздравить Римма Константиновна Слепенкова, Ольга Михайловна Филиппова и Агриппина Герасимовна Каратаева. Р.К. Слепенкова прочла замечательный стих собственного сочинения на родном языке о своей деревне.
Порадовать своих односельчан мелодичными песнями вышла на сцену Надежда Алексеевна Гришкина.
Поскольку деревня Тугияны считается рыбацкой, то на празднике не обошлось без угощения ухой и другими рыбными блюдами.
Торжество по случаю 225-летия деревни Тугияны завершилось общим танцем «Куренька» и праздничной дискотекой.
Жителям деревни юбилей очень понравился.
Елена ЧИНЕНОВА
Вәйт ӆор тыӆӑщ 10-митн Нуви сӑӊхум районӑн Тўкъякӑӊӑн вәӆты мир кәртэӆ 225 оӆа йитум хӑтӆ постӑсӑт. Аӆӑӊ саты кәртӑӊ хуятӑт кўлуп ещаӆт хӑрн ӑктӑщсӑт.
Поӆнавӑт эвӑӆт кәща нє Лариса Макеева юхтӑс, ӆўв м вўща ясӊӑт лупӑс па ар оӆ тәса рәпитум хӑннєхуятӑт ишӑк нєпекӑтн мойӆӑсӆэ. Щит Тўкъякӑӊ кәща хә Георгий Матвеевич Гришкин, тўт мӑты тӑхийн рәпитты ики Николай Петрович Себуров, пиркашек нє Августа Савельевна Себурова, леккар ими Валентина Геннадьевна Тользина, хотхӑры ӆюхитты ими Роза Николаевна Тользина.
мӑӊхӑтӆ еӆпийн кәртӑӊ хуятӑт кўтн нємасыя «Мєт м хот ов» кӑсупсы ӆэщӑтсы. Оӆӑӊ тӑхи Римма Константиновна Слепенкова ёша павтӑс, кимит тӑхия Таисья Алексеевна Гришкина питӑс, хәӆмит тӑхи Маина Иосифовна Малых вўс. Агриппина Герасимовна Каратаева па Альбина Иосифовна Лельхова щи кӑсупсыйн ищи ишӑк нєпекӑтн мӑсыйӊӑн.
Тӑм оӆ вуӆаӊ сєма питум хӑтӆ постӑтум кәртӑӊ ёх, щит Августа Савельевна Себурова, Аграфена Герасимовна Каратаева па Виктор Матвеевич Гришкин тынӑӊ мойӆупсэтн мойӆӑсыйт.
мӑӊхӑтӑӆн «Каблучок» па «Хәсые» ариты-якты хуятӑт әмӑщ арӑт арисӑт па якӑт яксӑт, стихӑт ӆўӊӑтсӑт. Айӆат эвиеӊӑн Полина Шесталова па Полина Чиненова «Ас хурасӑӊ эвиет» як яксӑӊӑн. Щӑӆта П. Шесталова «Юча» ущхўӆь ар арийс.
Рәт кәртэӆа емӑӊхӑтӆ пиӆа вўща ясӊӑт лупты Р.К. Слепенкова, О.М. Филиппова, А.Г. Каратаева юхӑтсӑт. Римма Константиновна рәт Тўкъякӑӊ кәртӑӆ оӆӑӊӑн хӑнты ясӑӊӑн хӑншум стихотворения ӆўӊтӑс.
Щӑӆта вәнӆата ювум ими Пелагея Алексеевна Гришкина тынӑӊ мойӆупсыйн мойӆӑсы. Надежда Алексеевна Гришкина мойӊ ёх ещаӆт хурамаӊ хӑнты арӑт арийс.
Кашӑӊ мӑӊхӑтӆ єпӆӑӊ ӆєтут такӆы хән вєрӆы. Кәртӑӊ па мойӊ мир пӑта хўӆ хошум йиӊк кавӑртсы па сыр-сыр єпӆӑӊ ӆєтутӑт вєрсыйт.
Юхи хӑщум кўтн мир хуӆыева «Куренька» як якты ӆоӆюмсӑт. мӑӊхӑтӆ шєӊк тәса па әмща мӑнӑс, кәртӑӊ па мойӊ хуятӑта щи хӑтӆ сӑма рӑхӑс.
Елена Чиненова, Поӆнавӑт кәртӑӊ нє
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Вах