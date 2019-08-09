В окружном онкологическом центре ждут инициативных югорчан и волонтеров

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В окружном онкологическом центре ОКБ г. Ханты-Мансийска ждут инициативных югорчан и волонтеров. Медики надеются на сотрудничество с представителями третьего сектора для организации досуговой деятельности онкобольных пациентов. По их мнению, позитивное настроение, усилит волю в борьбе со страшной болезнью.
Тему взаимодействия некоммерческого сектора и окружного онкологического центра обсудили на встрече в Ханты-Мансийске руководители Окружной клинической больницы с представителями Общественной палаты Югры, Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», Государственной библиотекой Югры.
«В борьбе с онкозаболеванием очень важен позитивный настрой. В такой тяжелый период, человек не должен оставаться наедине со своими мыслями. Во многих городах страны уже выстроена система сотрудничества между некоммерческим сектором и медучреждениями. Онкобольных поддерживают через творческие встречи, фотовыставки и другие социальные проекты. Нужно и в Югре развивать эту систему», - отметила председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.
Идея привлечения некоммерческих организаций к сотрудничеству с онкоцентром пришла старшей медсестре Оксане Мартышевой. Недавно специалист ОКБ побывала на I Всероссийском Съезде некоммерческих организаций, оказывающих помощь и поддержку онкологическим пациентам. Именно на этом мероприятии югорчанка поняла, что организовать досуг пациентов могут инициативные граждане и волонтеры.
Специалисты департамента культуры Югры готовы включиться в проект окружного онкологического центра. В планах провести мастер-классы, творческие выставки, праздничный концерт. От Государственной библиотеки Югры поступило предложение пригласить пациентов больницы на встречи с писателями и поэтами округа. А представители Центра гражданских и социальных инициатив Югры планируют организовать образовательную площадку по теме взаимодействия некоммерческого сектора и медучреждений в рамках IV Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».
Рак - это не приговор. Эта фраза в последнее время звучит все чаще и вселяет надежду. Но страшный диагноз для многих равен смерти. Шок, депрессия - это то, что испытывают онкобольные. Взять себя в руки и начать бороться за жизнь, без поддержки этим людям удается не всегда.
По мнению экспертов, вера в излечимость увеличивает возможности выздоровления. И надо использовать все, что этому способствует. Визуализация, как и релаксация, помогает изменить свое эмоциональное состояние, настроить душу, как инструмент, на избавление от заболевания. Вопрос зависимости иммунитета человека от его эмоционального состояния столь важен, что не стоит пренебрегать средствами для повышения своего оптимизма.
Медики надеются, что к их инициативе присоединятся неравнодушные югорчане, которые бы помогли в организации досуга пациентов окружного онкологического центра.
Если у вас есть желание поддержать инициативу, получить дополнительную информацию, то с предложениями обращайтесь:
- председатель Общественной палаты Югры Ирине Максимовой – тел. (3467) 301-236, эл. адрес: op@admhmao.ru.,
- руководитель Центра развития добровольчества Югры Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Анна Колычева - kolycheva@ugranko.ru, +7 (3467) 31-80-50 (доп. 403).
- старшая медсестра окружного онкологического центра Оксана Мартышева, тел 89028147911.
Окружной пәӆьницайн вошӑӊ мир ӆавӑӆӆыйт, ӆәӆн мєт ӆавӑрт рак атум мәшн мәшитум ёх пӑты арсыр мосты мирхотӑт ӆэщӑтты. Вантэ, м нумӑсн ӆывеӆ щи мәш эвӑӆт лекщитты кєншӑк питӆ.
Щи оӆӑӊӑн округ пәӆьница кәща ёх, Югра мўв общественной палата, «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» тӑхи, Югра мўв киникайт ӆўӊӑтты хот ёх мирхотн путӑртсӑт.
«Югра мўвевн Россия па тӑхет иты мосӆ щиты вєрты, ӆәӆн рак мәшн мәшитум хуятӑта ӆыв ӆавӑрт вєрӑӆн нётты. Ӆыв пӑтэӆа арсыр мирхотӑт, вәйтантупсэт, ванӆтупсэт па па утӑт ӆэщӑтты мосӆ», – лупӑс Общественной палата кәща нє Ирина Максимова.
Тӑм ванӑн щи нумӑсн юхӑтсы пәӆьницайн рәпитты нє Оксана Мартышева, хуты щи вєрн оса тӑхетн рәпитты хуятӑт нётты вєритӆӑт. Ӆўв щи оӆӑӊӑн уша павтӑс вән мирхотн, хута некоммерческой тӑхет ёх ӑктӑщийӆсӑт па атум мәшн юхтум хуятӑта нётты вєр оӆӑӊӑн путӑртсӑт.
Югра мўв культура вєрӑт тәты департамент ёх лупӆӑт, хуты арсыр вәйтантупсэт, етнхотӑт, мӑӊхӑтӆӑт ӆэщӑтты питӆӑт. Окружной киникайт ӆўӊӑтты хотн рәпитты ёх мәшӑӊ хуятӑт пӑта округ писателят пиӆа вәйтантупсы ӆэщӑтӆӑт. Округ пәӆьницайн рәпитты ёх ӆавӑӆӆӑт, хуты округ мир ищи пәӆьницая юхӑтӆӑт, ӆәӆн мәшӑӊ хуятӑта ӆыв ӆавӑрт вєрӆаӆн нётты.
Рак кӑшийн мәшитум ёх щи атум мәш эвӑӆт лекщитыйӆты вєритӆӑт па тӑӆаӊа йиты, щи вєрн ӆывеӆа нётты мосӆ. Тәп ар хуятӑт нәмӑсӆӑт, хуты ешавәӆ ӑнтәма йиӆӑт. Ӆывеӆа ӆавӑрт еӆӆы вәӆты щи нумӑс пиӆа, щирн ӆывеӆа нётты мосӆ.
Щи хуятӑт, хуйтат щи вєрн нётты ӆӑӊхаӆӑт, тӑмӑщ карты кеӆ хўват путӑртаты: (3467) 301-236, op@admhmao.ru – Общественной палата кәща нє Ирина Максимова, (3467) 31-80-50 (403), kolycheva@ugranko.ru – «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» тӑхийн рәпитты нє Анна Колычева, 89028147911 – пәӆьницайн рәпитты нє Оксана Мартышева.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова
Ты йист м янытыл пувласпи-гм (рак) щнэ мхум акваг свмуӈкв та патсыт. Лккарыт лвнныл щирыл, ань мхум лль тнут тнныл мгыс ты гмыл та мтгыт.
Ханты-Мансийск ӯст округ пӯльницат онко-центр рӯпиты. Мн округувныл гмыӈ мхум тув ты ттавет. Тот св ёмас яныг лккар ос мнь лккарыт рӯпитгыт. Хтпа ёмащакв вос пусмалтахты, тав ётэ потыртаӈкв ри, матыр тлал таве пӯмщалаӈкв ри. Тав номтэ акваг те ёмас, тнт тав янытт пусмалтаӈкв рви ос гме ёл-пилттаӈкв врмаве.
Мощ млтынув Ханты-Мансийск ӯст сапрни лыс. Тот атхатыглам кӯщаит ос лккарыт ты врмаль урыл потыртасыт – рак-гм щнэ мхум хумус нтуӈкв ргыт.
Онко-центрыт мнь лккарыг Оксана Мартышева рӯпиты. Мощ млтынув н Москван ялыс, тот яныг сапрни лыс, рущ лтӈыл тох лввес – I Всероссийский съезд некоммерческих организаций, оказывающих помощь и поддержку онкологическим пациентам. Ань ты н кӯщаитн ос округувт лнэ мирн тамле лтыӈ тты – пувласпи-гм щнэ хтпатн нтуӈкв ри.
Ты сапрни лум юи-плт культура департамент колт рӯпитан хтпат лвсыт, ань пӯльницат пусмалтахтын мхум мгыс тн свсыр суссылтапыт, ханищтапыт ос концертыт тах вргыт. Нпак ловиньтан округ библиотекат рӯпитан хтпат ос тамле ёмас тла вруӈкв таӈхгыт, поэтыт ос писателит ты гмыӈ мхум ёт вос хнтхатыглгыт, тнанылн тнти потраныл ос стиханыл вос ловиньтыяныл.
Общественный палата колт рӯпитан кӯщай н Ирина Максимова потыртас, хотьют ты мхумн нтуӈкв таӈхи, тн ты телефоныт хосыт вос свонитгыт:
(3467)301-236 – Общественный палата кол;
(3467)318-050 – Анна Колычева, Центр развития добровольчества;
90281-4-79-11 – Оксана Мартышева, онко-центрыт рӯпитан мнь лккар н.
Вим, рак – ты сака трвитыӈ ос лль гм. Ты гмыныл сака мощща мхум пусмалтаӈкв врмавет. Ань таимгыс лккарыт ты лвгыт, хтпа ты гме те хнтвес, пилуӈкв ат ри, лккарытн вос пусмалтавет.
Ос мк таи вӈкв ри, хтпат номтаныл акваг те лль, свыӈплэ тн ты трвитыӈ гмыл мтгыт. Тнанылн ань нтуӈкв ри.
Ты потыр мньщи лтӈыл Валентина Васильева хансыстэ