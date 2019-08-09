В окружном онкологическом центре ждут инициативных югорчан и волонтеров

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В окружном онкологическом центре ждут инициативных югорчан и волонтеров

В окружном онкологическом центре ОКБ г. Ханты-Мансийска ждут инициативных югорчан и волонтеров. Медики надеются на сотрудничество с представителями третьего сектора для организации досуговой деятельности онкобольных пациентов. По их мнению, позитивное настроение, усилит волю в борьбе со страшной болезнью.

 

Тему взаимодействия некоммерческого сектора и окружного онкологического центра обсудили на встрече в Ханты-Мансийске руководители Окружной клинической больницы с представителями Общественной палаты Югры, Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», Государственной библиотекой Югры.

 

«В борьбе с онкозаболеванием очень важен позитивный настрой. В такой тяжелый период, человек не должен оставаться наедине со своими мыслями. Во многих городах страны уже выстроена система сотрудничества между некоммерческим сектором и медучреждениями. Онкобольных поддерживают через творческие встречи, фотовыставки и другие социальные проекты. Нужно и в Югре развивать эту систему», - отметила председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.

Идея привлечения некоммерческих организаций к сотрудничеству с онкоцентром пришла старшей медсестре Оксане Мартышевой. Недавно специалист ОКБ побывала на I Всероссийском Съезде некоммерческих организаций, оказывающих помощь и поддержку онкологическим пациентам. Именно на этом мероприятии югорчанка поняла, что организовать досуг пациентов могут инициативные граждане и волонтеры.

Специалисты департамента культуры Югры готовы включиться в проект окружного онкологического центра. В планах провести мастер-классы, творческие выставки, праздничный концерт. От Государственной библиотеки Югры поступило предложение пригласить пациентов больницы на встречи с писателями и поэтами округа. А представители Центра гражданских и социальных инициатив Югры планируют организовать образовательную площадку по теме взаимодействия некоммерческого сектора и медучреждений в рамках IV Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».

Рак - это не приговор. Эта фраза в последнее время звучит все чаще и вселяет надежду. Но страшный диагноз для многих равен смерти. Шок, депрессия - это то, что испытывают онкобольные. Взять себя в руки и начать бороться за жизнь, без поддержки этим людям удается не всегда.

По мнению экспертов, вера в излечимость увеличивает возможности выздоровления. И надо использовать все, что этому способствует. Визуализация, как и релаксация, помогает изменить свое эмоциональное состояние, настроить душу, как инструмент, на избавление от заболевания. Вопрос зависимости иммунитета человека от его эмоционального состояния столь важен, что не стоит пренебрегать средствами для повышения своего оптимизма.

Медики надеются, что к их инициативе присоединятся неравнодушные югорчане, которые бы помогли в организации досуга пациентов окружного онкологического центра.

Если у вас есть желание поддержать инициативу, получить дополнительную информацию, то с предложениями обращайтесь:

 - председатель Общественной палаты Югры Ирине Максимовой – тел. (3467) 301-236, эл. адрес: op@admhmao.ru.,

- руководитель Центра развития добровольчества Югры Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Анна Колычева - kolycheva@ugranko.ru, +7 (3467) 31-80-50 (доп. 403).

- старшая медсестра окружного онкологического центра Оксана Мартышева,  тел 89028147911.

Ёмвош округ пәӆьницайн мир ӆавӑӆӆыйт

Окружной пәӆьницайн вошӑӊ мир ӆавӑӆӆыйт, ӆәӆн мєт ӆавӑрт рак атум мәшн мәшитум ёх пӑты арсыр мосты мирхотӑт ӆэщӑтты. Вантэ, м нумӑсн ӆывеӆ щи мәш эвӑӆт лекщитты кєншӑк питӆ.

Щи оӆӑӊӑн округ пәӆьница кәща ёх, Югра мўв общественной палата, «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» тӑхи, Югра мўв киникайт ӆўӊӑтты хот ёх мирхотн путӑртсӑт.

«Югра мўвевн Россия па тӑхет иты мосӆ щиты вєрты, ӆәӆн рак мәшн мәшитум хуятӑта ӆыв ӆавӑрт вєрӑӆн нётты. Ӆыв пӑтэӆа арсыр мирхотӑт, вәйтантупсэт, ванӆтупсэт па па утӑт ӆэщӑтты мосӆ», – лупӑс Общественной палата кәща нє Ирина Максимова.

Тӑм ванӑн щи нумӑсн юхӑтсы пәӆьницайн рәпитты нє Оксана Мартышева, хуты щи вєрн оса тӑхетн рәпитты хуятӑт нётты вєритӆӑт. Ӆўв щи оӆӑӊӑн уша павтӑс вән мирхотн, хута некоммерческой тӑхет ёх ӑктӑщийӆсӑт па атум мәшн юхтум хуятӑта нётты вєр оӆӑӊӑн путӑртсӑт.  

Югра мўв культура вєрӑт тәты департамент ёх лупӆӑт, хуты арсыр вәйтантупсэт, етнхотӑт, мӑӊхӑтӆӑт ӆэщӑтты питӆӑт. Окружной киникайт ӆўӊӑтты хотн рәпитты ёх мәшӑӊ хуятӑт пӑта округ писателят пиӆа вәйтантупсы ӆэщӑтӆӑт. Округ пәӆьницайн рәпитты ёх ӆавӑӆӆӑт, хуты округ мир ищи пәӆьницая юхӑтӆӑт, ӆәӆн мәшӑӊ хуятӑта ӆыв ӆавӑрт вєрӆаӆн нётты.

Рак кӑшийн мәшитум ёх щи атум мәш эвӑӆт лекщитыйӆты вєритӆӑт па тӑӆаӊа йиты, щи вєрн ӆывеӆа нётты мосӆ. Тәп ар хуятӑт нәмӑсӆӑт, хуты ешавәӆ ӑнтәма йиӆӑт. Ӆывеӆа ӆавӑрт еӆӆы вәӆты щи нумӑс пиӆа, щирн ӆывеӆа нётты мосӆ.

Щи хуятӑт, хуйтат щи вєрн нётты ӆӑӊхаӆӑт, тӑмӑщ карты кеӆ хўват путӑртаты: (3467) 301-236, op@admhmao.ru – Общественной палата кәща нє Ирина Максимова, (3467) 31-80-50 (403), kolycheva@ugranko.ru – «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» тӑхийн рәпитты нє Анна Колычева, 89028147911 – пәӆьницайн рәпитты нє Оксана Мартышева.

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова

Трвитыӈ гм щнэ мхум нтавет

Ты йист м янытыл пувласпи-гм (рак) щнэ мхум акваг свмуӈкв та патсыт. Лккарыт лвнныл щирыл, ань мхум лль тнут тнныл мгыс ты гмыл та мтгыт.

 

Ханты-Мансийск ӯст округ пӯльницат онко-центр рӯпиты. Мн округувныл гмыӈ мхум тув ты ттавет. Тот св ёмас яныг лккар ос мнь лккарыт рӯпитгыт. Хтпа ёмащакв вос пусмалтахты, тав ётэ потыртаӈкв ри, матыр тлал таве пӯмщалаӈкв ри. Тав номтэ акваг те ёмас, тнт тав янытт пусмалтаӈкв рви ос гме ёл-пилттаӈкв врмаве.

 

Мощ млтынув Ханты-Мансийск ӯст сапрни лыс. Тот атхатыглам кӯщаит ос лккарыт ты врмаль урыл потыртасыт – рак-гм щнэ мхум хумус нтуӈкв ргыт.

 

Онко-центрыт мнь лккарыг Оксана Мартышева рӯпиты. Мощ млтынув н Москван ялыс, тот яныг сапрни лыс, рущ лтӈыл тох лввес – I Всероссийский съезд некоммерческих организаций, оказывающих помощь и поддержку онкологическим пациентам. Ань ты н кӯщаитн ос округувт лнэ мирн тамле лтыӈ тты – пувласпи-гм щнэ хтпатн нтуӈкв ри. 

 

Ты сапрни лум юи-плт культура департамент колт рӯпитан хтпат лвсыт, ань пӯльницат пусмалтахтын мхум мгыс тн свсыр суссылтапыт, ханищтапыт ос концертыт тах вргыт. Нпак ловиньтан округ библиотекат рӯпитан хтпат ос тамле ёмас тла вруӈкв таӈхгыт, поэтыт ос писателит ты гмыӈ мхум ёт вос хнтхатыглгыт, тнанылн тнти потраныл ос стиханыл вос ловиньтыяныл.

 

Общественный палата колт рӯпитан кӯщай н Ирина Максимова потыртас, хотьют ты мхумн нтуӈкв таӈхи, тн ты телефоныт хосыт вос свонитгыт:

(3467)301-236 – Общественный палата кол;

(3467)318-050 – Анна Колычева, Центр развития добровольчества;

90281-4-79-11 – Оксана Мартышева, онко-центрыт рӯпитан мнь лккар н.

 

Вим, рак – ты сака трвитыӈ ос лль гм. Ты гмыныл сака мощща мхум пусмалтаӈкв врмавет. Ань таимгыс лккарыт ты лвгыт, хтпа ты гме те хнтвес, пилуӈкв ат ри, лккарытн вос пусмалтавет.

Ос мк таи вӈкв ри, хтпат номтаныл акваг те лль, свыӈплэ тн ты трвитыӈ гмыл мтгыт. Тнанылн ань нтуӈкв ри.

 

Ты потыр мньщи лтӈыл Валентина Васильева хансыстэ

Втр, 08/20/2019 - 09:36

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