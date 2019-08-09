Николай Ташланов вышел с инициативой строительства нового теплохода с целевым медицинским назначением

- Русский
Н. Ташланов обратился к Правительству Югры с предложением о включении в программу «Современное здравоохранение» мероприятий по проектированию и строительству нового теплохода с целевым медицинским назначением.
В своем письменном обращении депутат окружной Думы, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Центра профпатологии Югры Николай Ташланов отметил, что одним из поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина является повышение доступности медицинской помощи населению и использование передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям отдаленных населенных пунктов.
Учитывая территориальные особенности нашего субъекта, без использования мобильных форм оказания первичной медико-санитарной помощи обеспечить ее в труднодоступных населенных районах невозможно. С этой целью в Югре с 1993 года эксплуатируется передвижная плавучая поликлиника на базе теплохода «Николай Пирогов».
Но, в соответствии с правилами Речного регистра срок полезного использования судов подобного типа составляет 25 лет. И на сегодняшний день можно говорить о 100%-м износе «Николая Пирогова».
Окружной парламентарий сообщил, что за последние 5 лет на теплоходе неоднократно обновлено медицинское оборудование, увеличился набор применяемых лечебно-диагностических методик, перечень врачей-специалистов, поэтому в условиях ограниченности площадей имеется существенный дефицит помещений, как для оказания медицинской помощи, так и для размещения персонала. Затраты на ремонт судна ежегодно возрастают.
«Навигационный период в автономном округе длится с мая по октябрь, за это время медицинская бригада теплохода оказывает первичную специализированную медицинскую помощь жителям 46-49 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов западной части Югры, для которых эта помощь является безальтернативной.
Потребность в работе теплохода ежегодно растет, о чем свидетельствуют обращения глав муниципалитетов о включении в маршрут следования теплохода новых населенных пунктов, об увеличении сроков стоянок в населенных пунктах, о необходимости захода в некоторые населенные пункты не 1 раз в 2 года, а ежегодно. К сожалению, реки Конда и Сосьва судоходны для этого теплохода только в один временной период, поэтому обслужить жителей поселков, расположенных на самом севере и на самом юге автономного округа, в одну навигацию без ущерба для других населенных пунктов не представляется возможным.
Рациональным решением этой проблемы станет организация мобильного медицинского комплекса на базе баржи.
Его преимущества – это легко возводимая, индивидуально проектируемая под любые задачи, в том числе с учетом потребностей маломобильных групп населения, конструкция самого медицинского комплекса; его низкая посадка, что позволило бы комплексу заходить в малые реки и причаливать к любому необорудованному берегу», – рассказал член команды Югры.
Также, Николай Ташланов отметил, что в городах Обь-Иртышского бассейна имеется несколько предприятий, которые могут оперативно изготовить данный комплекс. И добавил, что вдобавок, его неоспоримыми экономическими преимуществами станут отсутствие необходимости следовать правилам Речного регистра и содержать судоходную команду.
Принимая во внимание уникальность и эксклюзивность организации медицинской помощи населению труднодоступных территорий Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, ее высокую социальную значимость, Николай Ташланов отметил, что задача приобретения речного судна медицинского назначения требует безотлагательного решения.
В этой связи окружной парламентарий обратился к Правительству Ханты-Мансийского автономного округа с просьбой о включении в программу «Современное здравоохранение» мероприятий по проектированию и строительству нового теплохода с целевым медицинским назначением.
Центр медицинской профилактики