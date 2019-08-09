В селе Казыме прошёл фестиваль «Рыболовные традиции Югры»

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С 9 по 11 августа 2019 года в селе Казыме Белоярского района на базе Центра историко-культурного наследия «Касум ёх» («Люди Казыма») состоялся фестиваль «Рыболовные традиции Югры», который был организован на средства президентского гранта представителями национальной общины «Ильбигорская».
Участниками праздника стали не только жители Белоярского района, но и Сургутского, Берёзовского, а также Ямала.
Среди гостей были представители Германии, Франции, Италии.
Работали мастеровые, фольклорная, гастрономическая площадки.
Очень хотелось, чтобы гости не только учились мастерить, но и познакомились с духовным наследием, фольклором народа ханты. В первый день был проведён обряд, исполнены песни, посвящённые духам-покровителям рыбаков – Хоймасу и его дочери Йингк Ворт Эви.
Кроме того, в ходе праздника на фольклорной площадке все желающие могли послушать сказки, былички о рыбах, о рыбаках, о разных запретах и приметах, связанных с рыболовством.
За три дня участники приготовили более чем десятью различными способами почти сто килограмм местной речной рыбы. На пироги, ватрушки и икряной хлеб ушло порядка сорока килограммов муки.
Все эти традиционные блюда – шомах, пироги, рыбий жир и многое другое – можно было продегустировать.
За время фестиваля мужчины изготовили традиционные ловушки для рыбы – гимги, насаживали сети, делали грузила из бересты, деревянные чаши, а также воочию увидели весь процесс создания двух видов лодок, на которых позже смогли посоревноваться в скорости езды.
Женщины, причём не только мастерицы, но и гости плодотворно поработали с берестой.
На территории открытой экспозиции музея возвели ещё одну глиняную уличную печь. Поучаствовать в этом процессе также могли все желающие.
Насущные вопросы, которые тревожат сегодня рыбаков и всех тех, кто связан с этой отраслью, обсудили за круглым столом. Это и сокращение популяции, и, как следствие, запрет на вылов нельмы и муксуна, и различного рода сложности с оформлением квот на вылов рыбы, изменения законодательства и т.д.
Участникам было предложено сформулировать свои вопросы и предложения и передать их организаторам мероприятия для дальнейшей работы.
В заседании принял участие также заместитель начальника управления по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района Александр Войтехович. Он ответил на вопросы аудитории, а также рассказал о приоритетном проекте по созданию производства по переработке водных биологических ресурсов Берёзовского, Белоярского и Октябрьского районов, запущенном в Югре.
Елена Федотова