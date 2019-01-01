Мой край – моя Югра

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Мой край – моя Югра

10 августа отмечался день коренных народов мира.

Для детей и подростков летней оздоровительной смены на базе филиала пгт. Игрима БУ «Берёзовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» были проведены интересные мероприятия, приуроченные к важной для жителей округа дате. 

В детской библиотеке провели познавательный час «Сохраняя традиции и культуру народов Севера». Дети на время погрузились в историю родного края, познакомились с носителями культуры малочисленных народов.

На встрече с методистом КУ «Игримский культурно-досуговый центр» М.М. Ткаченко ребята в игровой форме закрепили эти знания, это было видно по активным ребятам, которые блеснули эрудицией.

Волонтёр-вожатый отряда «Клёвые ребята» Анастасия Чёрная и её ребёнок Роман Губанов – воспитанник лагеря – посетили детский сад «Звёздочка», где поделились своими знаниями о культуре и традициях обских угров.

Дошкольники соревновались в силе и ловкости, с большим желанием разгадывали загадки и вспоминали пословицы о птицах и животных нашей удивительной югорской земли.

Также для дошколят была организованна выставка «Бисерные россыпи», где были представлены украшения и изделия из бисера.

Луиза ТИХОНОВА,

специалист по комплексной реабилитации

филиала пгт Игрима БУ «Берёзовский районный

комплексный центр социального обслуживания населения»

Ср, 08/21/2019 - 10:11

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