Мой край – моя Югра

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10 августа отмечался день коренных народов мира.
Для детей и подростков летней оздоровительной смены на базе филиала пгт. Игрима БУ «Берёзовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» были проведены интересные мероприятия, приуроченные к важной для жителей округа дате.
В детской библиотеке провели познавательный час «Сохраняя традиции и культуру народов Севера». Дети на время погрузились в историю родного края, познакомились с носителями культуры малочисленных народов.
На встрече с методистом КУ «Игримский культурно-досуговый центр» М.М. Ткаченко ребята в игровой форме закрепили эти знания, это было видно по активным ребятам, которые блеснули эрудицией.
Волонтёр-вожатый отряда «Клёвые ребята» Анастасия Чёрная и её ребёнок Роман Губанов – воспитанник лагеря – посетили детский сад «Звёздочка», где поделились своими знаниями о культуре и традициях обских угров.
Дошкольники соревновались в силе и ловкости, с большим желанием разгадывали загадки и вспоминали пословицы о птицах и животных нашей удивительной югорской земли.
Также для дошколят была организованна выставка «Бисерные россыпи», где были представлены украшения и изделия из бисера.
Луиза ТИХОНОВА,
специалист по комплексной реабилитации
филиала пгт Игрима БУ «Берёзовский районный
комплексный центр социального обслуживания населения»