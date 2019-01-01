Продолжается прием заявок на предоставление гранта губернатора Югры

- Русский
До 7 сентября продолжается прием заявок в конкурсе по предоставлению гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества.
- Подать заявку на грант представители НКО могут на специально разработанной для этого окружной электронно-проектной платформе по адресу: грантгубернатора.рф.
Список проектов:
https://xn--80aaacibp5ddlofdugk.xn--p1ai/public/application/cards
Конкурс стартовал 7 августа и продолжится до 7 сентября
Направления конкурса:
на конкурс могут быть представлены проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:
- Наука, образование и просвещение;
- Поддержка молодежных проектов;
- Культура и искусство;
- Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан;
- Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- Межнациональное и межконфессиональное согласие, поддержка коренных малочисленных народов Севера;
- Защита прав граждан, поддержка институтов гражданского общества;
- Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- Охрана окружающей среды и защита животных.
Порядок участия:
Заявка на участие в конкурсе представляется в Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса в сети Интернет по адресу: грантгубернатора.рф (далее – официальный сайт конкурса).
Одна организация вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому направлению.
Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление которой запрашивается грант Губернатора) не должен превышать 1 год 6 месяцев со дня следующего после предоставления гранта Губернатора.
Подать заявку в электронной форме и получить подробную информацию о предоставлении гранта губернатора можно на электронном проектной платформе грантгубернаторарф.
По окончанию конкурса заявки будут оцениваться независимыми экспертами.
Окончательное решение по вопросу определения победителей остается за Координационным советом. Он утвержден губернатором Югры, в него входят представители профильных ведомств.
Контакт для получения дополнительной информации:
Александр Гапоненко, начальник отдела финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» - +7 (3467) 31-80-51 (доп. 500).