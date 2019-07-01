Безработица в цифрах

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КУ ХМАО Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» предоставляет государственные услуги в сфере занятости населения гражданам, проживающим на территориях муниципальных образований «город Ханты-Мансийск» и «Ханты-Мансийский район».
В течение 1 полугодия 2019 года в Ханты-Мансийский центр занятости поступило 3 651 заявление от граждан по предоставлению государственных услуг в сфере занятости, оказано 9 254 государственных услуги, в том числе содействие в поиске подходящей работы, информирование о ситуации на рынке труда, психологическая поддержка, профессиональная ориентация, социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство граждан, содействие самозанятости безработных граждан, профессиональное обучение и другие.
За содействием в поиске подходящей работы обратились 1 932 человека, из них жители сельской местности составляют 37,8% (731 человек), городские жители - 62,2% (1201 человек).
Наибольшее количество обратившихся граждан составляют мужчины – 56.1% или 1084 человека.
Среди обратившихся преобладают граждане трудоспособного возраста – 33,6%, молодежь в возрасте от 16 до 29 лет составляет 31.3%, пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность, составляют 1,7%, граждане 60 лет и старше составляют 0,6%.
Незначительно снизилась доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва в работе с 14.9% в 1 полугодии 2018 года до 12.3% в 1 полугодии текущего года.
Произошло снижение обращений граждан, из числа уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации на 62 человека или на 42,5% (146 человек – в 1 полугодии 2018 года, 84 человека – в 1 полугодии 2019 года).
Из числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (1932 чел.), признаны безработными 458 человек, из них жители сельской местности составляют 47,2% (216 человек), городские жители - 52,8% (242 человека).
Среди признанных безработными 23,8% граждан имеют высшее профессиональное образование, 29.7% - среднее профессиональное образование и 46,5% не имеющих профессионального образования.
Средняя продолжительность безработицы составляет 6 месяцев. Наибольшее число безработных граждан имеет продолжительность безработицы от 1 до 4 месяцев – 134 человека или 32,5%, продолжительность безработицы от 4 до 8 месяцев имеют 115 человек или 27,9%, более года состоят на учете 57 человек или 13,8%.
В течение рассматриваемого периода снято с регистрационного учета 1 519 человек, из них 865 граждан в связи с трудоустройством, из которых 718 человек трудоустроены по направлениям центра занятости.
Наибольший удельный вес среди трудоустроенных безработных составляют граждане в возрасте от 30 до 54 лет – 24,9%, уровень трудоустройства граждан старших возрастов составляет 0,6%, а граждан 60 лет и старше – 0,1%.
Результатом проведенных мероприятий явилось трудоустройство 50 граждан или 5,8% из числа стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва в работе и 32 человек или 3,7% из числа граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации.
Среди граждан, снятых с учета по различным причинам наибольшее число за длительную (более месяца) неявку гражданина в органы службы занятости – 33,1% и отказ от услуг центра занятости - 3,6% граждан.
Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья остается одним из важнейших направлений деятельности службы занятости.
В течение 1 полугодия 2019 года за содействием в поиске работы в Ханты-Мансийский центр занятости обратились 66 инвалидов. В результате подходящая работа подобрана 27 гражданам данной категории, это на 4 человека больше аналогичного периода прошлого года. Таким образом, уровень трудоустройства граждан с ограниченными возможностями достиг 40,9%.
В течение анализируемого периода работодателями города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района заявлено 3 719 свободных рабочих мест, в том числе 321 для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями на квотируемые рабочие места.
По состоянию на 01.07.2019 потребность в работниках составляет 1358 вакантных мест, в том числе 186 на квотируемые рабочие места. Из них вакансии по рабочим профессиям составили 69,8%, вакансии инженерно-технических работников и служащих – 30,2%.
Наибольшую потребность заявили организации, работающие в сфере строительства – 235 человек, обрабатывающего производства - 215 человек, ведущие деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 112 человек.
В соответствии с общероссийским классификатором занятий зафиксирована наибольшая потребность в квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр – 25,7%, специалистах высшего уровня квалификации – 18,4%, потребность в неквалифицированных работниках составляет – 22.7%.
Узнать об услугах государственной службы занятости населения и подобрать подходящую работу вы сможете на сайтах:
www.deptrud.admhmao.ru - сайт Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: (раздел «Деятельность», «Для граждан»),
http://job.dznhmao.ru - интерактивный портал Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: (раздел «Ищу работу»);
www.trudvsem.ru - информационный портал Федеральной службы по труду и занятости населения «Работа в России»;
http://86.gosuslugi.ru - портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Телефон «горячей линии» КУ ХМАО Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения»: 8 (3467) 32-15-1