В Югре отметили День российского флага

- Русский
- Хантыйский
22 августа россияне отметили День государственного флага России.
Флаг нашей страны имеет свою историю, которая начинается с конца 60-х годов XVII века. Тогда по Указу царя Алексея Михайловича на Оке началось строительство Волжско-Каспийской флотилии.
Капитан Бутлер запросил для оснащения флотилии ткань для флагов. Царь приказал отпустить «червчатую, белую и лазоревую», то есть красную, белую и синюю. Как располагались цвета на тех флагах сейчас неизвестно, но именно с того времени и начинается история российского флага.
Впервые знакомое нам расположение бело-сине-красных цветов ввёл Пётр I. Долгое время флаги в России использовались только на флоте.
Впоследствии принимали и чёрно-жёлто-белый флаг. В 1896 году созывается Особое совещание, которое постановило считать народными цветами для всей территории империи белый, синий и красный цвета.
В годы советской власти государственным флагом стал флаг красного цвета с изображением серпа и молота. Спустя 74 года бело-сине-красные цвета вернулись на российский флаг.
В этом году россияне отметили 350-летие российского флага. Вместе со всей страной эту знаменательную дату отметили и жители Югры. Для них было организовано около 350 праздничных мероприятий от торжественных концертов и митингов до спортивных состязаний и флешмобов.
На центральной площади Ханты-Мансийска прошёл митинг-концерт «Под флагом моей страны», а в Урае 350-летие флага России отметили заплывом на 350 метров через реку Конду.
В Когалыме юным горожанам, достигшим 14 лет, торжественно вручили паспорта.
Жителям и гостям Сургута предложили принять активное участие в акции «Фото с триколором».
В каждом городе и селе округа этот день жители отметили по-своему, но торжественно и радостно.
Надежда ВАХ
Мўӊ Россия мўвн вәӆӆўв. Кашӑӊ оӆ вәйт ӆор тыӆӑщ 22-мит хӑтӑӆн Россия мўв вот вой хӑтӆ постӑӆўв.
Вот вой йис вўш эвӑӆт тывӑс. Кашӑӊ мўв ӆўв юкан вот вой тӑйс. Йис пурайн мўвтєӆ мир кўтэӆн ар ӆаӆяссӑт, тынєсман ӊхсӑт па вот вой пӑнӑн тәтьӆясӑт. Вот вой эвӑӆт уша вєрсы, мӑта мўв эвӑӆт ёх вәӆӆӑт.
Россия мўв вот вой хәӆум оӆьпӑӊ: нуви, вусты, вўрты. Щимӑщ оӆьпӑт Пётр I хон ики вўс па хўв мӑр вот войт тәп вән тўтӑӊ хопӑтн ӊхты ёх тӑйсӑт.
Ӛхӑт вәӆты хонӑт питы, вўщӆум, нуви вот вой вўйӆясӑт. Щӑӆта советской лащ пурайн вўрты вот вой «серп па молот» хурас пиӆа вәс.
1941-1945-мит оӆӑт Вуӆаӊ Отечественной ӆаӆь пурайн мўӊ мўвев мир вўрты вот вой пиӆа ӆаӆь хӑра ӊхсӑт па вуракӑт пиӆа тарӑнӆӑсӑт.
Тӑмхӑтӆ мўӊ Россия мўвев вот вой хәӆум оӆьпӑӊ: нуви, вусты, вўрты.
Тӑм оӆ Россия мўв вот вой 350 тӑӆа йис. Ёмвошн мир вуӆаӊ вош хӑрн ӑктӑщсӑт. Хӑннєхуятӑт Россия вән па ай вот войт пиӆа щив юхӑтсӑт. Кәща ёх щи хӑтӆ вўраӊӑн мир ещаӆт вўща ясӊӑт путӑртсӑт.
Ариты хуятӑт па няврємӑт Россия мўвев оӆӑӊӑн әмӑщ арӑт арисӑт. Щӑӆта айӆат хуятӑт вән вот вой пиӆа єтсӑт.
Округев ӆуваттыйн вошӑтн па кәртӑтн ищи тӑм мӑӊхӑтӆ постӑсы, арсыр әмӑщ вєрӑт ӆэщӑтсыйт. Урай вошн Конда юхан шәпи 350 метра вәщсӑт, Когалым вошн 14 тӑӆа ювум айӆат хуятӑт паспорт нєпек ёша павӑтӆӑт. Сәрханӆ вошн вот вой пиӆа хур вўты мосӆ па интернет хущи ванӆтӑты па па сыр-сыр м вєрӑт тывсӑт.
Надежда ВАХ