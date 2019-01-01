Финно-угорский центр России представит свои проекты на «Крутушке»

- Русский
23-25 августа в п. Крутушка (г. Казань, Республика Татарстан) на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» состоится XI Международный этнический фестиваль «Крутушка».
Постоянный партнёр фестиваля – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» – представит на площадках фестиваля свои выставочные проекты и документальный этнографический фильм «Вепсы. В созвучии с природой».
В Татарстан для экспонирования на «Крутушке» отправились Международная выставка детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков» и фотомедиавыставка «Времени живая нить». Передвижная галерея VIII Международной выставки-конкурса детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков» представляет художественные работы, посвящённые культурному наследию финно-угорских и самодийских народов.
Выставка сформирована в этом году из лучших творческих работ учащихся из регионов России и зарубежья. В рамках презентации выставки будет демонстрироваться мультфильм Артёма Палкина «Легенда о горе Колпаки», удостоенный Гран-при конкурса, а также лучшие работы в номинации «Мультимедиатворчество».
Фотомедиаэкспозиция «Времени живая нить» представляет сюжетные фотографии, отражающие одновременно два поколения – старшее и младшее, портреты представителей народов России. Авторы работ – фотографы из Республики Башкортостан, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Псковской и Самарской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Латвии и Финляндии.
Фильмы Финно-угорского культурного центра России регулярно участвуют в кинопрограмме «Крутушки-2019». В этом году зрители фестиваля увидят фильм «Вепсы. В созвучии с природой», посвящённый этнокультурному наследию вепсов Вологодской и Ленинградской областей.
Помимо этой работы в кинопрограмму войдут лучшие зарубежные и отечественные фильмы режиссёров из России, Франции, Германии, Италии, Перу, Ирана, Японии, Македонии, Литвы.
Организаторы фестиваля: Благотворительный фонд «Биектау» социально-экономического развития Высокогорского муниципального района, ООО «Центр информационных технологий в образовании», Творческое объединение «Энто» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Администрации Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, а также при информационной поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
Информационный центр "Финноугория"
ВКонтакте: https://vk.com/finnougoriaru
Тел./факс: 8 (8212) 24-49-37
E-mail: finnougoria@mail.ru