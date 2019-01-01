Юбилейные дни в дружной семье под именем «Нумсанг ёх» («Мыслящие люди»)

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Юбилейные дни в дружной семье под именем «Нумсанг ёх» («Мыслящие люди»)

Вот уже 20 лет этнокультурное стойбище «Нумсанг ёх», что в переводе с хантыйского означает «Мыслящие люди», расположенное в светлом ягельном бору на берегу Нярсагортской протоки в 12 км от села Казыма Белоярского района является бессменной площадкой сохранения и развития хантыйского языка и культуры.

 

 

Свой юбилейный год «Нумсанг ёх» отметили с размахом. Пять незабываемых смен под лозунгами «Сказки реки Казыма», «Школа Медвежьих игрищ», «Киносмена», «Юбилейная» и Международная языковая смена «Школа визуальной антропологии» надолго останутся в памяти ребят.

 

 

У истоков создания стояли настоящие патриоты своей малой родины: Ольга Кравченко, Татьяна и  Тимофей Молдановы, Римма Потпот, Яков Тарлин и многие другие.

 

 

Отрадно, что сегодня наставниками «Нумсанг ёх» являются и сами молодые активисты, и выходцы этностойбища: Олег и Екатерина Потпот, Денис Ерныхов, Олег, Сергей, Дмитрий, Георгий Тарлины и многие-многие другие молодые представители  Казымской земли. И, конечно, главными вдохновителями благодатного стойбища, энтузиастами своего дела являются незаменимые руководители – Елена Федотова и Марина Кабакова.

 

 

«Нумсанг ёх» не стоит на месте, а потому их гостями и настоящими друзьями являются этнографы, фольклористы, искусствоведы, хореографы, методологи, мастера традиционных промыслов и ремёсел обских угров.

Мне посчастливилось посетить пятую Международную языковую смену этностойбища, которая проходит в эти дни  с 21 августа по 3 сентября.

 

 

Пожалуй, это была самая многочисленная смена, участниками которой стали молодые исследователи в области языка и культуры северных народов из Германии, Эстонии, Франции, крупных городов России и Югры. Организаторы всех пяти смен постарались создать атмосферу непринуждённого погружения детей в языковую и культурную среду. Здесь каждый день особенный. Каждый день проводились курсы родного языка, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, традиционно-хозяйственной деятельности, обучающие семинары, проектная деятельность, традиционные игры и состязание, обучение песням, танцам и традиционным наигрышам, создание фильмом и комиксов на хантыйском языке, творческие встречи с настоящими носителями языка и культуры обских угров и представителями научного сообщества. Эти знания применяются на практике в быту.

 

 

Мы с уверенностью можем сказать, здесь каждый день, как новая история отдельного человека, проживается искренне и непринуждённо, так как некогда жили наши предки.

 

Ирина САМСОНОВА

Втр, 08/27/2019 - 10:43

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