В Иртыш выпустили мальков осетра

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28 августа 2019 года в Ханты-Мансийске состоялся выпуск молоди осетра в реку Иртыш.
Начальник Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Виталий Сергеевич Баранов рассказал:
– Мы привезли молодь осетра весом 15-20 грамм из рыборазводного завода «Абалакский», она в разы превышает вероятность выживаемости, а именно на 70-80 % . Следовательно, продуктивный эффект от рыборазводной деятельности гораздо выше, чем от более маловесных мальков. Сегодня в Иртыш выпускается 15 тысяч молоди осетра.
В рамках национального проекта «Сохранение популяции сибирского осетра» нашим предприятием было выпущено порядка 4,5 миллионов мальков сибирского осетра. Большую часть молоди мы выпустили на территории рыборазводного завода «Абалакский», что находится на севере Тюменской области.
После выпуска мальки осетра проходят через Обь-Иртышский бассейн территории Югры, спускаются на Ямал в Нижнюю Обь.
На территории округа нет нерестилищ осетра, соответственно, сейчас она выпускается здесь, нагуливается и плывёт на территорию Ямала.
До 2024 года в рамках проекта «Сохраним сибирского осетра», которая принята в Югре, будет выпускаться не менее 5 миллионов штук молоди. Мы должны восполнить популяцию сибирского осетра, конечная цель проекта – убрать его из «Красной книги» и перевести в промысловый вид.
Этот пилотный проект мы запустили в этом году. Посмотрите, сколько необходимо техники и людей, чтобы привести сюда осетра. Для выпуска больше сотни тысяч мальков мы должны технически грамотно подготовиться. Эта работа сейчас проводится, поэтому надеемся, что в следующем сезоне она будет произведена.
Рыба выпускается в Тюменской области и в Югре, на Ямале из-за холодных вод это невозможно осуществить. На сегодня на Ямале нельзя зарыблять реки личинками и мальками, т.к. она не успеет нагуляться для набора определённого веса, чтобы пережить зиму. Поэтому традиционно мальки осетра выпускается более южнее, где вода более теплее, здесь они успевают за летний сезон нагуляться, отдохнуть в зимовальных ямах, а уже затем взрослой рыбой спускается в Нижнюю Обь. Рыба идёт от самого верховья до низа, вплоть до Обской губы.
Следующий проект – это выпуск молоди муксуна. Сейчас разрабатывается программа, где будет посчитано, сколько необходимо вырастить молоди, какие маточные стада нужно содержать, где выпускать и т.д. Это всё делается для того, что со временем внести его в промысловый вид. С учётом того, что развиваются рыборазводные хозяйства, маточные поголовья, со следующего года будет вестись эта работа и дальше. И она уже будет представлена гражданам в качестве продукта.
Необходимо отметить, что по договору между рыборазводным заводом «Абалакский» и ООО «РН-Юганскнефтегаз» запланировано выпустить два миллиона мальков осетров.
В наших реках водится более 40 видов рыб, в том числе и ценные породы: муксун, стерлядь, нельма, чир (щокур) и другие, но визитной карточкой Югры является сибирский осётр. Испокон веков коренные жители, живущие вдоль Оби и Иртыша, питались рыбой, но добывали её исключительно для пропитания, поэтому проблем с исчезновением того или иного вида рыбы никогда не было.
Остаётся надеяться, что со временем подобные мероприятия приведут к тому, что многие породы ценных рыб перейдут из разряда краснокнижных в промысловые.
Людмила ШУЛЬГИНА
Вәйт ӆор тыӆӑщ 28-мит хӑтӆӑн Ёмвошн сәх хўӆ нлкӑт Ӆӑӊӑӆ ас хуща єсӑӆсыйт.
Нижне-Обской филиал ФГБУ «Главрыбвод» тӑхи кәща хә Виталий Сергеевич Баранов айкеӆ тәс:
– «Сохранение популяции сибирского осетра» поступсы щирн мўӊ тӑхев ёхн нӆ миллион сәх нлӑк єсӑӆсы. Ар хўӆ «Абалакской» нємпи нлкӑт єнмӑӆты завод тӑхи эвӑӆт, щит Тюменской область хуща вәӆ. Еӆӆы сәх хўӆӑт Югра Ас па Ӆӑӊӑӆ мухты Ямал мўва ным Аса мӑнӆӑт. Щӑта сәх хўӆ ӆантӑӊ Ас, щирн щӑта ӆыв вәна йиӆӑт па тыв кєрӆӑӆӑт.
Ин мўӊ тыв 15 щурӑс 15-20 грамм ӆуват сәх хуӆые тәсўв. Нәмӑсӆўв, хуты 70-80 процент арат хўӆ ӆыӆӑӊа хӑщӆӑт па єнмӑӆты питӆӑт.
Югра мўвн вўюм «Сәх хўӆ єнмӑӆты па ӆавӑӆты» нємпи поступсы щирн 2024-мит оӆ вәнты щимӑщ рәпата тәты питӆўв. Кашӑӊ оӆ вет миллион сәх хўӆ нлкӑт Ӆӑӊӑӆ па Ас хуща єсӑӆты питӆўв. Еӆӆы и вєр ма мӑнӆ ки, «Вурты нєпек» эвӑӆт сәх хўӆ йира вўӆўв, щи пийн щи тынӑӊ хўӆ веӆпӑсӆӑты рӑхӆ питӆ.
Ямал мўв Ас йиӊк шєӊк потум, щирн щӑта нялкӑт ӑн єсӑӆӆыйт, вантэ, хўӆ вәна йиты пӑта еша хошум йиӊк мосӆ.
Еӆӆы ищиты щи мухсӑӊ па па тынӑӊ хўӆӑт єнмӑӆты па єсӑӆты питӆўв. Мєт сыры мўӊ учёнойӆўв уша вєрӆӑт, муйкєм арат щимӑщ хўӆӑт єнмӑӆты мосӆ, муйсӑр тӑхетн єсӑӆты, тәп щи пийн щимӑщ рәпата тәты оӆӊитӆўв. Ин нлкӑт єнмӑӆты завод тӑхет ма рәпитӆӑт, щирн айӆтыева тынӑӊ Ас хўӆ єсӑӆты питсўв. Мосӑӊ, хәнты щи пура кєрӆаӆ, хән ӑӆ хуят щи тынӑӊ хуӆӑт веӆпӑсӆӑты питӆ. Щимӑщ вєра мосты рәпата тәӆўв.
Мосӆ лупты, хуты Абалакской» нємпи нялкӑт єнмӑӆты завод тӑхи па «РН-Юганскнефтегаз» нємпи мўв иӆпи питы вуй вўты тӑхи ёх кўтн иха рәпитты щира нємасыя кашащты нєпек хӑншсӑт. Щит хўват кӑт миллион сәх хўӆ нлкӑт єсӑӆӆыйт.
Югра мўвев Асн, Ӆӑӊӑӆ асн, юханӑтн, ӆорӑтн 40-сыр хўӆӑт вәӆӆӑт. Щимӑщ м вєр еӆӆы ки тәса мӑнӆ, аршӑк хўӆ йиӆ. Йистєӆн Ас па Ӆӑӊӑӆ хонӑӊӑн вәӆты шуши мир пӑта хўӆ – щит нянь юкана ӆєтут.
Людмила ШУЛЬГИНА