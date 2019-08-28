Продолжается прием работ для участия в окружном конкурсе «Мыслящие люди»

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Окружной конкурс журналистских работ на языках коренных малочисленных народов Севера «Мыслящие люди» проводится в период с 1 августа 2019 года до 1 апреля 2020 года.
Участники Конкурса – штатные сотрудники и внештатные авторы средств массовой информации, зарегистрированных в установленном законодательством порядке и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также обучающиеся образовательных организаций автономного округа.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Год языков коренных народов» – лучший материал, раскрывающий вопросы сохранения и развития языков коренных народов Севера.
«Югра многовековая» – лучший материал об истории родного края.
«Десятилетие детства» – лучший материал, направленный на поддержку материнства, семьи и развития личности ребёнка.
«Хранители традиций» – лучший материал о сохранении и развитии самобытной культуры, языка, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера.
«Юный корреспондент» – лучший материал, подготовленный обучающимися образовательных организаций, направленный на развитие и популяризацию родных языков
«Северный колорит в объективе» – лучшая фотография, раскрывающая красоту, неповторимость северной природы, самобытность и культурное наследие коренных малочисленных народов Севера.
Для участия в Конкурсе принимаются информационные материалы на хантыйском, мансийском и ненецком языках, опубликованные в периодических печатных изданиях или размещенные в сетевых СМИ, телевизионные или радийные материалы, а также видеопубликации, фотографии и материалы, опубликованные в школьных, студенческих печатных (в том числе издающихся тиражом менее 1000 экземпляров) и сети Интернет, иных средствах массовой информации за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Конкурсные работы принимаются c 1 августа по 31 декабря 2019 года.
Участникам конкурса необходимо заполнить заявку в электронном виде на сайте www.ugramediaperson.ru с приложением конкурсных работ, оформленных в соответствии с требованиями, указанными в положении. Поступившие конкурсные работы будут размещаться на сайте www.ugramediaperson.ru.
Итоги конкурса будут подведены до 1 апреля 2020 года. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Департамента общественных и внешних связей Югры в разделе «Взаимодействие со СМИ», https://depos.admhmao.ru/vzaimodeystvie-so-sredstvami-massovoy-informatsii/konkursy-professionalnogo-zhurnalistskogo-masterstva-novoe/konkursy-2019/okruzhnye-konkursy/okruzhnoy-konkurs-zhurnalistskikh-rabot-na-yazykakh-korennykh-malochislegnn/3192323/prikaz-ob-organizatsii-i-provedenii-konkursa, а также на сайте www.ugramediaperson.ru.
Ответственные за консультирование участников конкурса:
по техническим вопросам - заместитель начальника технологического управления АУ "Центр "Открытый регион" Пестрякова Алина Викторовна, тел. 83467 36-00-37 (доб.702):
по общим вопросам – консультант отдела планирования и аналитики Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Семко Любовь Анатольевна, тел. 83467 926-502.